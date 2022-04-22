https://ria.ru/20220422/posolstvo-1784924943.html

Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе

Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе - РИА Новости, 22.04.2022

Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе

Великобритания откроет свое посольство в Киеве в мае, заявил премьер-министр Борис Джонсон. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:01

2022-04-22T15:01

2022-04-22T15:01

в мире

киев

лондон

львов

борис джонсон

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ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Великобритания откроет свое посольство в Киеве в мае, заявил премьер-министр Борис Джонсон.Лондон эвакуировал свое посольство из Киева во Львов в феврале."Я могу объявить, что мы сможем в скором времени, на следующей неделе, снова открыть наше посольство в столице Украины", - сказал Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели, где он находится с визитом.

https://ria.ru/20220416/velikobritaniya-1783895518.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, лондон, львов, борис джонсон