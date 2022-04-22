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Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе - РИА Новости, 22.04.2022
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Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе
Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе - РИА Новости, 22.04.2022
Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе
Великобритания откроет свое посольство в Киеве в мае, заявил премьер-министр Борис Джонсон. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:01
2022-04-22T15:01
в мире
киев
лондон
львов
борис джонсон
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ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Великобритания откроет свое посольство в Киеве в мае, заявил премьер-министр Борис Джонсон.Лондон эвакуировал свое посольство из Киева во Львов в феврале."Я могу объявить, что мы сможем в скором времени, на следующей неделе, снова открыть наше посольство в столице Украины", - сказал Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели, где он находится с визитом.
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в мире, киев, лондон, львов, борис джонсон
15:01 22.04.2022
 
Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе

Премьер Джонсон заявил, что Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства Великобритании в Киеве
Здание посольства Великобритании в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства Великобритании в Киеве. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Великобритания откроет свое посольство в Киеве в мае, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Лондон эвакуировал свое посольство из Киева во Львов в феврале.
"Я могу объявить, что мы сможем в скором времени, на следующей неделе, снова открыть наше посольство в столице Украины", - сказал Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели, где он находится с визитом.
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В миреКиевЛондонЛьвовБорис Джонсон
 
 
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