https://ria.ru/20220422/posolstvo-1784924943.html
Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе
Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе - РИА Новости, 22.04.2022
Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе
Великобритания откроет свое посольство в Киеве в мае, заявил премьер-министр Борис Джонсон. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:01
2022-04-22T15:01
2022-04-22T15:01
в мире
киев
лондон
львов
борис джонсон
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ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Великобритания откроет свое посольство в Киеве в мае, заявил премьер-министр Борис Джонсон.Лондон эвакуировал свое посольство из Киева во Львов в феврале."Я могу объявить, что мы сможем в скором времени, на следующей неделе, снова открыть наше посольство в столице Украины", - сказал Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели, где он находится с визитом.
https://ria.ru/20220416/velikobritaniya-1783895518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, лондон, львов, борис джонсон
Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе
Премьер Джонсон заявил, что Британия откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе