https://ria.ru/20220422/pomosch-1784957194.html

РЕК объявил сбор средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам

РЕК объявил сбор средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам - РИА Новости, 22.04.2022

РЕК объявил сбор средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам

Российский еврейский конгресс объявил о начале общероссийской благотворительной кампании "Исход" по сбору средств для помощи беженцам и вынужденным... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:35

2022-04-22T16:35

2022-04-22T16:35

религия

россия

ульяновская область

российский еврейский конгресс

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105613/84/1056138480_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7384b01911027720bc04c97f75d57b29.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский еврейский конгресс объявил о начале общероссийской благотворительной кампании "Исход" по сбору средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам, прибывающим сегодня в разные регионы России, на первом этапе планируется оказать помощь в размере 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба РЕК."Начать свою программу помощи РЕК решил в дни отмечаемого в эти дни важнейшего еврейского праздника Песах: для еврея это большая мицва – принять в дни Песаха гостей, даже незнакомых, которые оказались вдали от дома, преломить с ними мацу, накормить и поддержать. На первом этапе планируется оказать помощь в размере 20 миллионов рублей, из которых собрано уже более 3,38 миллиона. Сбор пожертвований ведется на странице благотворительной кампании на сайте РЕК", - сообщила пресс-служба.Всего планируется помочь не менее чем двум тысячам человек, большая часть из которых уже обратилась за поддержкой в хэсэды (еврейские центры социальной защиты) Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Ульяновской областей, Удмуртии и Санкт-Петербурга."Все поступившие в РЕК пожертвования будут направлены на закупку индивидуальных комплектов единоразовой помощи из расчета 10 тысяч рублей на человека, включая продукты питания, лекарства, предметы личной гигиены и другие товары первой необходимости. Для получения помощи беженцам необходимо обратиться в хэсэд города пребывания с миграционной картой и всеми имеющимися документами – лично или по телефону", - сообщили в пресс-службе РЕК.Программа развернута на базе хэсэдов ассоциации "Идуд Хасадим", которая объединяет еврейские центры социальной защиты по всей России. По мере сбора пожертвований программа будет расширена.

https://ria.ru/20220225/pomosch-1775077698.html

https://ria.ru/20220415/gumpomosch-1783830328.html

россия

ульяновская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ульяновская область, российский еврейский конгресс, санкт-петербург