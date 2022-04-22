РЕК объявил сбор средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам
Российский еврейский конгресс начал общероссийскую благотворительную кампанию
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРитуальная семейная трапеза во время праздника Песах
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский еврейский конгресс объявил о начале общероссийской благотворительной кампании "Исход" по сбору средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам, прибывающим сегодня в разные регионы России, на первом этапе планируется оказать помощь в размере 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба РЕК.
"Начать свою программу помощи РЕК решил в дни отмечаемого в эти дни важнейшего еврейского праздника Песах: для еврея это большая мицва – принять в дни Песаха гостей, даже незнакомых, которые оказались вдали от дома, преломить с ними мацу, накормить и поддержать. На первом этапе планируется оказать помощь в размере 20 миллионов рублей, из которых собрано уже более 3,38 миллиона. Сбор пожертвований ведется на странице благотворительной кампании на сайте РЕК", - сообщила пресс-служба.
Всего планируется помочь не менее чем двум тысячам человек, большая часть из которых уже обратилась за поддержкой в хэсэды (еврейские центры социальной защиты) Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Ульяновской областей, Удмуртии и Санкт-Петербурга.
"Все поступившие в РЕК пожертвования будут направлены на закупку индивидуальных комплектов единоразовой помощи из расчета 10 тысяч рублей на человека, включая продукты питания, лекарства, предметы личной гигиены и другие товары первой необходимости. Для получения помощи беженцам необходимо обратиться в хэсэд города пребывания с миграционной картой и всеми имеющимися документами – лично или по телефону", - сообщили в пресс-службе РЕК.
Программа развернута на базе хэсэдов ассоциации "Идуд Хасадим", которая объединяет еврейские центры социальной защиты по всей России. По мере сбора пожертвований программа будет расширена.