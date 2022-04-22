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РЕК объявил сбор средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам - РИА Новости, 22.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220422/pomosch-1784957194.html
РЕК объявил сбор средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам
РЕК объявил сбор средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам - РИА Новости, 22.04.2022
РЕК объявил сбор средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам
Российский еврейский конгресс объявил о начале общероссийской благотворительной кампании "Исход" по сбору средств для помощи беженцам и вынужденным... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:35
2022-04-22T16:35
религия
россия
ульяновская область
российский еврейский конгресс
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский еврейский конгресс объявил о начале общероссийской благотворительной кампании "Исход" по сбору средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам, прибывающим сегодня в разные регионы России, на первом этапе планируется оказать помощь в размере 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба РЕК."Начать свою программу помощи РЕК решил в дни отмечаемого в эти дни важнейшего еврейского праздника Песах: для еврея это большая мицва – принять в дни Песаха гостей, даже незнакомых, которые оказались вдали от дома, преломить с ними мацу, накормить и поддержать. На первом этапе планируется оказать помощь в размере 20 миллионов рублей, из которых собрано уже более 3,38 миллиона. Сбор пожертвований ведется на странице благотворительной кампании на сайте РЕК", - сообщила пресс-служба.Всего планируется помочь не менее чем двум тысячам человек, большая часть из которых уже обратилась за поддержкой в хэсэды (еврейские центры социальной защиты) Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Ульяновской областей, Удмуртии и Санкт-Петербурга."Все поступившие в РЕК пожертвования будут направлены на закупку индивидуальных комплектов единоразовой помощи из расчета 10 тысяч рублей на человека, включая продукты питания, лекарства, предметы личной гигиены и другие товары первой необходимости. Для получения помощи беженцам необходимо обратиться в хэсэд города пребывания с миграционной картой и всеми имеющимися документами – лично или по телефону", - сообщили в пресс-службе РЕК.Программа развернута на базе хэсэдов ассоциации "Идуд Хасадим", которая объединяет еврейские центры социальной защиты по всей России. По мере сбора пожертвований программа будет расширена.
https://ria.ru/20220225/pomosch-1775077698.html
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россия, ульяновская область, российский еврейский конгресс, санкт-петербург
16:35 22.04.2022
 
РЕК объявил сбор средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам

Российский еврейский конгресс начал общероссийскую благотворительную кампанию

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРитуальная семейная трапеза во время праздника Песах
Ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский еврейский конгресс объявил о начале общероссийской благотворительной кампании "Исход" по сбору средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам, прибывающим сегодня в разные регионы России, на первом этапе планируется оказать помощь в размере 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба РЕК.
"Начать свою программу помощи РЕК решил в дни отмечаемого в эти дни важнейшего еврейского праздника Песах: для еврея это большая мицва – принять в дни Песаха гостей, даже незнакомых, которые оказались вдали от дома, преломить с ними мацу, накормить и поддержать. На первом этапе планируется оказать помощь в размере 20 миллионов рублей, из которых собрано уже более 3,38 миллиона. Сбор пожертвований ведется на странице благотворительной кампании на сайте РЕК", - сообщила пресс-служба.
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Всего планируется помочь не менее чем двум тысячам человек, большая часть из которых уже обратилась за поддержкой в хэсэды (еврейские центры социальной защиты) Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Ульяновской областей, Удмуртии и Санкт-Петербурга.
"Все поступившие в РЕК пожертвования будут направлены на закупку индивидуальных комплектов единоразовой помощи из расчета 10 тысяч рублей на человека, включая продукты питания, лекарства, предметы личной гигиены и другие товары первой необходимости. Для получения помощи беженцам необходимо обратиться в хэсэд города пребывания с миграционной картой и всеми имеющимися документами – лично или по телефону", - сообщили в пресс-службе РЕК.
Программа развернута на базе хэсэдов ассоциации "Идуд Хасадим", которая объединяет еврейские центры социальной защиты по всей России. По мере сбора пожертвований программа будет расширена.
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