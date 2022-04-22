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Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
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Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров
Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров
Россия ожидает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил в пятницу министр... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:20
2022-04-22T16:44
пмэф
экономика
россия
казахстан
сергей лавров
касым-жомарт токаев
мухтар тлеуберди
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия ожидает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили, что ждем президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, а также в этом году в Оренбурге предстоит форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.Лавров отметил, что в октябре Россия и Казахстан будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. "За этот период Россия и Казахстан вывели двусторонние связи на уровень союзничества, стратегического партнерства. Традиционные узы добрососедства и взаимопомощи дополняются сегодня привилегированным сотрудничеством в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической областях", - сказал министр.
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пмэф, экономика, россия, казахстан, сергей лавров, касым-жомарт токаев, мухтар тлеуберди
16:20 22.04.2022 (обновлено: 16:44 22.04.2022)
 
Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия ждет, что Токаев посетит Петербургский экономический форум

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия ожидает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили, что ждем президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, а также в этом году в Оренбурге предстоит форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Лавров отметил, что в октябре Россия и Казахстан будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. "За этот период Россия и Казахстан вывели двусторонние связи на уровень союзничества, стратегического партнерства. Традиционные узы добрососедства и взаимопомощи дополняются сегодня привилегированным сотрудничеством в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической областях", - сказал министр.
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ПМЭФЭкономикаРоссияКазахстанСергей ЛавровКасым-Жомарт ТокаевМухтар Тлеуберди
 
 
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