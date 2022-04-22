https://ria.ru/20220422/pmef-1784951966.html
Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров
Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров
Россия ожидает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил в пятницу министр... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:20
2022-04-22T16:20
2022-04-22T16:44
пмэф
экономика
россия
казахстан
сергей лавров
касым-жомарт токаев
мухтар тлеуберди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772161788_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_c24652fdb267cd83941e70bbdb0da02d.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия ожидает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили, что ждем президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, а также в этом году в Оренбурге предстоит форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.Лавров отметил, что в октябре Россия и Казахстан будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. "За этот период Россия и Казахстан вывели двусторонние связи на уровень союзничества, стратегического партнерства. Традиционные узы добрососедства и взаимопомощи дополняются сегодня привилегированным сотрудничеством в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической областях", - сказал министр.
https://ria.ru/20220413/forum-1783289244.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772161788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21e3f4904928a198a2dc3f0a470b0f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф, экономика, россия, казахстан, сергей лавров, касым-жомарт токаев, мухтар тлеуберди
16:20 22.04.2022 (обновлено: 16:44 22.04.2022)
Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия ждет, что Токаев посетит Петербургский экономический форум