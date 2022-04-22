https://ria.ru/20220422/pmef-1784951966.html

Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров

Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022

Россия ждет Токаева на Петербургском экономическом форуме, заявил Лавров

Россия ожидает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил в пятницу министр... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:20

2022-04-22T16:20

2022-04-22T16:44

пмэф

экономика

россия

казахстан

сергей лавров

касым-жомарт токаев

мухтар тлеуберди

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия ожидает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили, что ждем президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, а также в этом году в Оренбурге предстоит форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.Лавров отметил, что в октябре Россия и Казахстан будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. "За этот период Россия и Казахстан вывели двусторонние связи на уровень союзничества, стратегического партнерства. Традиционные узы добрососедства и взаимопомощи дополняются сегодня привилегированным сотрудничеством в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической областях", - сказал министр.

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Кирилл Волков

пмэф, экономика, россия, казахстан, сергей лавров, касым-жомарт токаев, мухтар тлеуберди