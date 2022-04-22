https://ria.ru/20220422/peregovory-1784929307.html

Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах

Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах - РИА Новости, 22.04.2022

Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах

Анкара прилагает усилия для продолжения "стамбульского" процесса между РФ и Украиной, подвижки на переговорах Москвы и Киева есть, заявил президент Турции Тайип РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:17

2022-04-22T15:17

2022-04-22T15:17

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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Анкара прилагает усилия для продолжения "стамбульского" процесса между РФ и Украиной, подвижки на переговорах Москвы и Киева есть, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.По его словам, если президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский примут приглашение турецкой стороны, то встреча на высшем уровне может состояться в Стамбуле.Эрдоган выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах. "Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина с Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.Ранее Зеленский выразил мнение, что договор с Россией может состоять из двух документов: гарантий безопасности для Украины и по отношениям Киева и Москвы.

https://ria.ru/20220420/peregovory-1784546323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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