Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах
Президент Турции Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах
Российско-украинские переговоры. Архивное фото
АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Анкара прилагает усилия для продолжения "стамбульского" процесса между РФ и Украиной, подвижки на переговорах Москвы и Киева есть, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
По его словам, если президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский примут приглашение турецкой стороны, то встреча на высшем уровне может состояться в Стамбуле.
Эрдоган выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах. "Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина с Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
Ранее Зеленский выразил мнение, что договор с Россией может состоять из двух документов: гарантий безопасности для Украины и по отношениям Киева и Москвы.