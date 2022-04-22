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Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/peregovory-1784929307.html
Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах
Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах - РИА Новости, 22.04.2022
Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах
Анкара прилагает усилия для продолжения "стамбульского" процесса между РФ и Украиной, подвижки на переговорах Москвы и Киева есть, заявил президент Турции Тайип РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:17
2022-04-22T15:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
владимир мединский
россия
украина
москва
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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Анкара прилагает усилия для продолжения "стамбульского" процесса между РФ и Украиной, подвижки на переговорах Москвы и Киева есть, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.По его словам, если президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский примут приглашение турецкой стороны, то встреча на высшем уровне может состояться в Стамбуле.Эрдоган выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах. "Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина с Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.Ранее Зеленский выразил мнение, что договор с Россией может состоять из двух документов: гарантий безопасности для Украины и по отношениям Киева и Москвы.
https://ria.ru/20220420/peregovory-1784546323.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, владимир мединский, россия, украина, москва, турция, реджеп тайип эрдоган
15:17 22.04.2022
 
Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах

Президент Турции Эрдоган заявил о подвижках на российско-украинских переговорах

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры. Архивное фото
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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Анкара прилагает усилия для продолжения "стамбульского" процесса между РФ и Украиной, подвижки на переговорах Москвы и Киева есть, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
По его словам, если президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский примут приглашение турецкой стороны, то встреча на высшем уровне может состояться в Стамбуле.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 17:21
В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет
Эрдоган выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах. "Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина с Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
Ранее Зеленский выразил мнение, что договор с Россией может состоять из двух документов: гарантий безопасности для Украины и по отношениям Киева и Москвы.
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 14:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сенатор считает, что переговоры с Киевом надо вести по мере его готовности
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир МединскийРоссияУкраинаМоскваТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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