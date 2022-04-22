15:07 22.04.2022 (обновлено: 16:16 22.04.2022)
В Армении установили памятник Пушкину
В парламенте Армении сообщили, что памятник поэту открыли у Пушкинского перевала
© Sputnik / Asatur YesayantsЦеремония открытия памятника Александру Пушкину на Пушкинском перевале
© Sputnik / Asatur Yesayants
Церемония открытия памятника Александру Пушкину на Пушкинском перевале. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Памятник Александру Пушкину открыт в пятницу на севере Армении, на перевале, носящем имя поэта, сообщили в пресс-службе армянского парламента.
В церемонии открытия памятника приняли участие парламентарии Армении и России, послы двух стран - Вагаршак Арутюнян и Сергей Копыркин, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, представители русской общины.
"В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Россией. В рамках этой юбилейной даты проходит 34-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Армения и Федеральным Собранием РФ, на этот раз в Степанаване", - говорится на сайте армянского парламента.
© Sputnik / Asatur YesayantsПосадка памятной ели на церемонии открытия памятника Александру Пушкину на Пушкинском перевале
© Sputnik / Asatur Yesayants
Посадка памятной ели на церемонии открытия памятника Александру Пушкину на Пушкинском перевале
В ходе торжественной церемонии на Пушкинском перевале сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии, вице-спикер парламента Акоп Аршакян подчеркнул, что открытие памятника свидетельствует о культурных связях, богатых традициях и тесных дружеских отношениях между Арменией и Россией. Он подчеркнул, что творчество Пушкина является объектом всемирного наследия, и в его честь установлены памятники во многих городах мира. В Армении есть памятники в Ереване, Гюмри и Степанаване, с 1937 года в армянской столице действует школа имени Пушкина, имя великого поэта носит одна из центральных улиц Еревана, заявил он.
В свою очередь председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал символичным открытие памятника, отметив, что это является еще одним красноречивым свидетельством многовековой дружбы двух народов.
В пресс-службе парламента отметили, что в течение последних трех лет о необходимости открытия памятника неоднократно заявлял депутат армянского парламента от русской общины Алексей Сандыков. Он поблагодарил 90-летнего скульптора Шаварша Ованнисяна за творческую мысль и точное воспроизведение образа Пушкина.
Перевал получил название Пушкинский из-за того, что именно здесь Пушкин в июне 1829 года на пути в Эрзерум встретил арбу, перевозившую гроб с телом Александра Грибоедова. В 1937 году на вершине горы Безобдал был сооружен монумент-родник в честь этого события, описанного самим Пушкиным в своем "Путешествии в Арзрум". Это традиционное место проведения массовых мероприятий, посвященных дню рождения поэта и дням русского языка.