https://ria.ru/20220422/pamyatnik-1784926802.html

В Армении установили памятник Пушкину

В Армении установили памятник Пушкину - РИА Новости, 22.04.2022

В Армении установили памятник Пушкину

Памятник Александру Пушкину открыт в пятницу на севере Армении, на перевале, носящем имя поэта, сообщили в пресс-службе армянского парламента. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:07

2022-04-22T15:07

2022-04-22T16:16

вагаршак арутюнян

виктор бондарев

александр грибоедов

армения

ереван

совет федерации рф

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ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Памятник Александру Пушкину открыт в пятницу на севере Армении, на перевале, носящем имя поэта, сообщили в пресс-службе армянского парламента.В церемонии открытия памятника приняли участие парламентарии Армении и России, послы двух стран - Вагаршак Арутюнян и Сергей Копыркин, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, представители русской общины."В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Россией. В рамках этой юбилейной даты проходит 34-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Армения и Федеральным Собранием РФ, на этот раз в Степанаване", - говорится на сайте армянского парламента.В ходе торжественной церемонии на Пушкинском перевале сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии, вице-спикер парламента Акоп Аршакян подчеркнул, что открытие памятника свидетельствует о культурных связях, богатых традициях и тесных дружеских отношениях между Арменией и Россией. Он подчеркнул, что творчество Пушкина является объектом всемирного наследия, и в его честь установлены памятники во многих городах мира. В Армении есть памятники в Ереване, Гюмри и Степанаване, с 1937 года в армянской столице действует школа имени Пушкина, имя великого поэта носит одна из центральных улиц Еревана, заявил он.В свою очередь председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал символичным открытие памятника, отметив, что это является еще одним красноречивым свидетельством многовековой дружбы двух народов.В пресс-службе парламента отметили, что в течение последних трех лет о необходимости открытия памятника неоднократно заявлял депутат армянского парламента от русской общины Алексей Сандыков. Он поблагодарил 90-летнего скульптора Шаварша Ованнисяна за творческую мысль и точное воспроизведение образа Пушкина.Перевал получил название Пушкинский из-за того, что именно здесь Пушкин в июне 1829 года на пути в Эрзерум встретил арбу, перевозившую гроб с телом Александра Грибоедова. В 1937 году на вершине горы Безобдал был сооружен монумент-родник в честь этого события, описанного самим Пушкиным в своем "Путешествии в Арзрум". Это традиционное место проведения массовых мероприятий, посвященных дню рождения поэта и дням русского языка.

https://ria.ru/20220420/shkola-1784605886.html

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ереван

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вагаршак арутюнян, виктор бондарев, александр грибоедов, армения, ереван, совет федерации рф