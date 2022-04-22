https://ria.ru/20220422/otvety-1784958831.html
Россия не получила от Украины ответа на свои предложения, заявил Лавров
Россия не получила от Украины ответа на свои предложения, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
Россия не получила от Украины ответа на свои предложения, заявил Лавров
Переговоры Москвы и Киева застопорились, Россия не получила ответа от Украины на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:40
2022-04-22T16:40
2022-04-22T17:47
сергей лавров
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
украина
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева застопорились, Россия не получила ответа от Украины на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас они (переговоры) застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html
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Лавров: "Предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, остается без ответа"
ПЕРЕГОВОРЫ РФ И УКРАИНЫ ЗАСТОПОРИЛИСЬ. РФ НЕ ПОЛУЧИЛА ОТ УКРАИНЫ ОТВЕТА НА СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
МОСКВА НИ С КЕМ НЕ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ГАРАНТИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЫ – ЛАВРОВ
2022-04-22T16:40
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сергей лавров, политика, россия, украина
16:40 22.04.2022 (обновлено: 17:47 22.04.2022)
Россия не получила от Украины ответа на свои предложения, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не получила от Украины ответа на свои предложения