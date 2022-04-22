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Врач дала советы по защите ребенка от ОРВИ при переменчивой весенней погоде
Врач дала советы по защите ребенка от ОРВИ при переменчивой весенней погоде - РИА Новости, 22.04.2022
Врач дала советы по защите ребенка от ОРВИ при переменчивой весенней погоде
Весной в переменчивую погоду риск развития острых респираторных заболеваний повышается, родителям для сохранения здоровья детей следует выбирать для них верхнюю РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T00:22
2022-04-22T00:22
2022-04-22T00:22
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Весной в переменчивую погоду риск развития острых респираторных заболеваний повышается, родителям для сохранения здоровья детей следует выбирать для них верхнюю одежду и обувь из водоотталкивающих материалов, не забывать про шапку и проверять, насколько комфортно ребенку на улице, заявила РИА Новости педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Анастасия Полякова.Весна является одним из пиковых сезонов ОРВИ, на колебания заболеваемости в течение года оказывают влияние очень многие факторы, в том числе и метеорологические, уточнила врач.Она подчеркнула, что выбирать верхнюю одежду и обувь для ребенка следует из водоотталкивающих материалов, так как промокшие ноги повышают риск заболеть. Не нужно забывать и про шапку, закрывающую уши, так как резкий ветер даже при температуре плюс 10-12 градусов быстро охлаждает, пояснила Полякова.По ее словам, время от времени родителям нужно проверять, насколько комфортно ребенку на прогулке. Холодный нос, щеки или даже пальцы – это нормально. А вот холодная или наоборот мокрая спина под одеждой означает, что ребёнок одет не по погоде, отметила врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/vaktsina-1784816683.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия
Врач дала советы по защите ребенка от ОРВИ при переменчивой весенней погоде
Педиатр Полякова заявила, что для защиты детей от ОРВИ их нужно одевать по погоде
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Весной в переменчивую погоду риск развития острых респираторных заболеваний повышается, родителям для сохранения здоровья детей следует выбирать для них верхнюю одежду и обувь из водоотталкивающих материалов, не забывать про шапку и проверять, насколько комфортно ребенку на улице, заявила РИА Новости педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Анастасия Полякова.
Весна является одним из пиковых сезонов ОРВИ, на колебания заболеваемости в течение года оказывают влияние очень многие факторы, в том числе и метеорологические, уточнила врач.
"Снизить риск острых респираторных заболеваний можно, одевая детей по погоде. Малыш в коляске должен быть одет теплее того ребенка, который во время прогулки много двигается. Проверенное временем правило – быть одетым как мама + еще один слой одежды. И напротив, если ребенок очень активный, бегает по площадке и катается с горки, то в теплой одежде он быстро перегревается, в таком случае его можно одевать на один тонкий слой меньше, чем у взрослых", - сказала Полякова.
Она подчеркнула, что выбирать верхнюю одежду и обувь для ребенка следует из водоотталкивающих материалов, так как промокшие ноги повышают риск заболеть. Не нужно забывать и про шапку, закрывающую уши, так как резкий ветер даже при температуре плюс 10-12 градусов быстро охлаждает, пояснила Полякова.
По ее словам, время от времени родителям нужно проверять, насколько комфортно ребенку на прогулке. Холодный нос, щеки или даже пальцы – это нормально. А вот холодная или наоборот мокрая спина под одеждой означает, что ребёнок одет не по погоде, отметила врач.