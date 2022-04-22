https://ria.ru/20220422/orvi-1784821437.html

Врач дала советы по защите ребенка от ОРВИ при переменчивой весенней погоде

Врач дала советы по защите ребенка от ОРВИ при переменчивой весенней погоде - РИА Новости, 22.04.2022

Врач дала советы по защите ребенка от ОРВИ при переменчивой весенней погоде

Весной в переменчивую погоду риск развития острых респираторных заболеваний повышается, родителям для сохранения здоровья детей следует выбирать для них верхнюю РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T00:22

2022-04-22T00:22

2022-04-22T00:22

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Весной в переменчивую погоду риск развития острых респираторных заболеваний повышается, родителям для сохранения здоровья детей следует выбирать для них верхнюю одежду и обувь из водоотталкивающих материалов, не забывать про шапку и проверять, насколько комфортно ребенку на улице, заявила РИА Новости педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Анастасия Полякова.Весна является одним из пиковых сезонов ОРВИ, на колебания заболеваемости в течение года оказывают влияние очень многие факторы, в том числе и метеорологические, уточнила врач.Она подчеркнула, что выбирать верхнюю одежду и обувь для ребенка следует из водоотталкивающих материалов, так как промокшие ноги повышают риск заболеть. Не нужно забывать и про шапку, закрывающую уши, так как резкий ветер даже при температуре плюс 10-12 градусов быстро охлаждает, пояснила Полякова.По ее словам, время от времени родителям нужно проверять, насколько комфортно ребенку на прогулке. Холодный нос, щеки или даже пальцы – это нормально. А вот холодная или наоборот мокрая спина под одеждой означает, что ребёнок одет не по погоде, отметила врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/vaktsina-1784816683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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