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СК расследует обстрел полевого госпиталя украинскими силовиками

СК расследует обстрел полевого госпиталя украинскими силовиками - РИА Новости, 22.04.2022

СК расследует обстрел полевого госпиталя украинскими силовиками

Российские следователи во взаимодействии с правоохранительными органами Донбасса расследуют факт обстрела со стороны украинских силовиков полевого госпиталя в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:25

2022-04-22T12:25

2022-04-22T13:19

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские следователи во взаимодействии с правоохранительными органами Донбасса расследуют факт обстрела со стороны украинских силовиков полевого госпиталя в марте, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По имеющимся данным, полевой госпиталь подвергся со стороны Украины в марте обстрелу ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Отмечается, что в модулях находились врачи и раненые военнослужащие. В результате попадания осколков один медик был ранен, некоторых контузило, было повреждено медоборудование. Подчеркивается, что, несмотря на случившееся, врачи продолжили свою работу."Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих во взаимодействии с коллегами проверят данную информацию и установят подразделение Вооруженных сил Украины, а также должностных лиц, ответственных за организацию этого преступления, дав их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.Ранее хирург развернутого в Мелитополе (Запорожская область) российского военного госпиталя Роман Нежилов рассказал РИА Новости, что в результате обстрела ракетами "Точка-У" 17 марта были ранены двое российских военнослужащих, а главврач получил контузию; при этом сам он и другие медики под обстрелом продолжали спасать раненых.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)