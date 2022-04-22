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СК расследует обстрел полевого госпиталя украинскими силовиками - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/obstrel-1784883449.html
СК расследует обстрел полевого госпиталя украинскими силовиками
СК расследует обстрел полевого госпиталя украинскими силовиками - РИА Новости, 22.04.2022
СК расследует обстрел полевого госпиталя украинскими силовиками
Российские следователи во взаимодействии с правоохранительными органами Донбасса расследуют факт обстрела со стороны украинских силовиков полевого госпиталя в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:25
2022-04-22T13:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские следователи во взаимодействии с правоохранительными органами Донбасса расследуют факт обстрела со стороны украинских силовиков полевого госпиталя в марте, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По имеющимся данным, полевой госпиталь подвергся со стороны Украины в марте обстрелу ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Отмечается, что в модулях находились врачи и раненые военнослужащие. В результате попадания осколков один медик был ранен, некоторых контузило, было повреждено медоборудование. Подчеркивается, что, несмотря на случившееся, врачи продолжили свою работу."Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих во взаимодействии с коллегами проверят данную информацию и установят подразделение Вооруженных сил Украины, а также должностных лиц, ответственных за организацию этого преступления, дав их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.Ранее хирург развернутого в Мелитополе (Запорожская область) российского военного госпиталя Роман Нежилов рассказал РИА Новости, что в результате обстрела ракетами "Точка-У" 17 марта были ранены двое российских военнослужащих, а главврач получил контузию; при этом сам он и другие медики под обстрелом продолжали спасать раненых.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
12:25 22.04.2022 (обновлено: 13:19 22.04.2022)
 
СК расследует обстрел полевого госпиталя украинскими силовиками

СК расследует обстрел полевого госпиталя в марте со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлементы ракеты "Точка-У" на территории военного госпиталя в Запорожской области
Элементы ракеты Точка-У на территории военного госпиталя в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Элементы ракеты "Точка-У" на территории военного госпиталя в Запорожской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские следователи во взаимодействии с правоохранительными органами Донбасса расследуют факт обстрела со стороны украинских силовиков полевого госпиталя в марте, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По имеющимся данным, полевой госпиталь подвергся со стороны Украины в марте обстрелу ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Отмечается, что в модулях находились врачи и раненые военнослужащие. В результате попадания осколков один медик был ранен, некоторых контузило, было повреждено медоборудование. Подчеркивается, что, несмотря на случившееся, врачи продолжили свою работу.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.04.2022 года
Инфографика
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"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих во взаимодействии с коллегами проверят данную информацию и установят подразделение Вооруженных сил Украины, а также должностных лиц, ответственных за организацию этого преступления, дав их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.
Ранее хирург развернутого в Мелитополе (Запорожская область) российского военного госпиталя Роман Нежилов рассказал РИА Новости, что в результате обстрела ракетами "Точка-У" 17 марта были ранены двое российских военнослужащих, а главврач получил контузию; при этом сам он и другие медики под обстрелом продолжали спасать раненых.
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

Эвакуированная жительница Мариуполя получает бесплатное питание в столовой пункта временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

Эвакуированные жители Мариуполя получают гуманитарную помощь в поселке Володарское
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

Беженцы из Рубежного выбирают одежду в пункте временного размещения в лицее №2 города Старобельска
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

Эвакуированные жители Мариуполя перед отправкой на территорию РФ
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

Эвакуированный житель Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

Беженцы из Рубежного получают еду в лицее №2 города Старобельска
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
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