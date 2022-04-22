https://ria.ru/20220422/moshenniki-1784830296.html
Эксперт рассказала о новой мошеннической схеме с "бонусами от Telegram"
Эксперт рассказала о новой мошеннической схеме с "бонусами от Telegram" - РИА Новости, 22.04.2022
Эксперт рассказала о новой мошеннической схеме с "бонусами от Telegram"
Мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, стали обещать им бонусы якобы от Telegram за пополнение криптокошелька, название которого отсылает к... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T03:48
2022-04-22T03:48
2022-04-22T03:48
технологии
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, стали обещать им бонусы якобы от Telegram за пополнение криптокошелька, название которого отсылает к неудавшемуся проекту Павла Дурова - блокчейн-платформе TON c собственной криптовалютой Gram, сообщила РИА Новости директор фонда "За права заемщиков" и координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.Эксперт рассказала, что в последнее время мошенники предлагают "бонусы от Telegram" за пополнение стороннего кошелька для криптовалюты GramWallet. Это название отсылает к истории экспериментов Павла Дурова с криптовалютой, напомнила Лазарева. О выходе кошелька версии GramWallet 01.11.19, которую все пользователи компании Дурова могли скачать в тестовом режиме, было объявлено осенью 2019 года.По ее словам, в этой истории потенциального пользователя, помимо прочего, должно насторожить условие пополнить сторонний Bitcoin-кошелек, чтобы получить выгоду. Многие разработчики действительно обещают своим потенциальным пользователям бонусы, но всегда лишь за регистрацию, и никогда - за пополнение сторонних счетов, балансов и кошельков, пояснила Лазарева."Это опять же известная схема со времен наперсточников у вокзалов и на рынках из 90-х – чтобы получить условный приз, нужно немножко заплатить. Потом попросят доплатить еще и еще, чтобы увеличить шансы на победу. А потом организаторы растворяются вместе с призом и деньгами жертвы", - предупредила эксперт.Telegram в 2019 году привлек 1,7 миллиарда долларов в проект блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой Gram. Но вскоре Комиссия по ценным бумагам и рынкам США подала иск к Telegram и его филиалу, обвинив в нарушении закона о ценных бумагах - незарегистрированном размещении криптовалюты. В связи с этим Telegram сначала отложил запуск проекта, а в мае 2020 года закрыл его.
https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784040036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, россия
Эксперт рассказала о новой мошеннической схеме с "бонусами от Telegram"
Эксперт Лазарева: аферисты стали обещать "бонус от Telegram" за пополнение криптокошелька
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, стали обещать им бонусы якобы от Telegram за пополнение криптокошелька, название которого отсылает к неудавшемуся проекту Павла Дурова - блокчейн-платформе TON c собственной криптовалютой Gram, сообщила РИА Новости директор фонда "За права заемщиков" и координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
Эксперт рассказала, что в последнее время мошенники предлагают "бонусы от Telegram
" за пополнение стороннего кошелька для криптовалюты GramWallet. Это название отсылает к истории экспериментов Павла Дурова
с криптовалютой, напомнила Лазарева. О выходе кошелька версии GramWallet 01.11.19, которую все пользователи компании Дурова могли скачать в тестовом режиме, было объявлено осенью 2019 года.
"Сейчас злоумышленники "достали из пыльного мешка" название GramWallet и пытаются спекулировать им, реализуя старую схему – создают поддельные сайты, регистрируют новые криптокошельки и под старой-новой легендой пытаются выманить деньги у импульсивных и доверчивых граждан", - рассказала эксперт.
По ее словам, в этой истории потенциального пользователя, помимо прочего, должно насторожить условие пополнить сторонний Bitcoin-кошелек, чтобы получить выгоду. Многие разработчики действительно обещают своим потенциальным пользователям бонусы, но всегда лишь за регистрацию, и никогда - за пополнение сторонних счетов, балансов и кошельков, пояснила Лазарева.
"Это опять же известная схема со времен наперсточников у вокзалов и на рынках из 90-х – чтобы получить условный приз, нужно немножко заплатить. Потом попросят доплатить еще и еще, чтобы увеличить шансы на победу. А потом организаторы растворяются вместе с призом и деньгами жертвы", - предупредила эксперт.
Telegram в 2019 году привлек 1,7 миллиарда долларов в проект блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой Gram. Но вскоре Комиссия по ценным бумагам и рынкам США
подала иск к Telegram и его филиалу, обвинив в нарушении закона о ценных бумагах - незарегистрированном размещении криптовалюты. В связи с этим Telegram сначала отложил запуск проекта, а в мае 2020 года закрыл его.