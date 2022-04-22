https://ria.ru/20220422/morpekhi-1784932648.html

Сдавшийся офицер рассказал о потерях 36-й бригады морпехов ВСУ в Мариуполе

Сдавшийся офицер рассказал о потерях 36-й бригады морпехов ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 22.04.2022

Сдавшийся офицер рассказал о потерях 36-й бригады морпехов ВСУ в Мариуполе

Тридцать шестая отдельная бригада морской пехоты Украины потеряла в Мариуполе более 700 убитыми, ранеными и пропавшими без вести, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:27

2022-04-22T15:27

2022-04-22T15:27

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Тридцать шестая отдельная бригада морской пехоты Украины потеряла в Мариуполе более 700 убитыми, ранеными и пропавшими без вести, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы бригады майор Владимир Лабузов, решивший сложить оружие."На всю бригаду раненых не меньше 500 человек, из них не менее 300 – тяжелораненые, и погибших около 130 человек. Но это те, о ком я сейчас знаю. Есть ещё пропавшие без вести, о которых я пока не знаю", - сказал Лабузов.По его словам, пропавших без вести "порядка ста точно наберется". "Либо они в плену, либо погибли, либо в подвале где-то сидят", - добавил собеседник.В минувшее воскресенье Народная милиция ДНР сообщила о гибели командира 36-й бригады украинских морпехов Владимира Баранюка при попытке прорыва с территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика