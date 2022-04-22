https://ria.ru/20220422/moldaviya-1785029206.html

Соцпартия призвала жителей Молдавии принять участие в Бессмертном полке

Соцпартия призвала жителей Молдавии принять участие в Бессмертном полке - РИА Новости, 22.04.2022

Соцпартия призвала жителей Молдавии принять участие в Бессмертном полке

Партия социалистов призывает жителей Молдавии 9 мая принять участие в "Бессмертном полке" и самим решить, надевать ли георгиевскую ленточку - даже несмотря на... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T22:44

2022-04-22T22:44

2022-04-22T22:44

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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Партия социалистов призывает жителей Молдавии 9 мая принять участие в "Бессмертном полке" и самим решить, надевать ли георгиевскую ленточку - даже несмотря на ее недавний запрет в стране, заявил исполнительный секретарь политсилы Влад Батрынча.В среду начальник генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну сообщил, что полиция будет наказывать любого гражданина за использование запрещенных в стране георгиевской ленточки и символов V и Z как в День Победы, так и в любое другое время."Хочу призвать (жителей Молдавии - ред.) 9 мая в 9.00 быть на площади Великого национального собрания, взять портреты своих предков, их награды и вместе со всеми принять участие в традиционном шествии "Бессмертный полк". Я уверен, что действия властей, все эти запугивания побудят людей еще более массово отпраздновать День Победы", - заявил Батрынча в эфире телеканала "Первый в Молдове".Он отметил, что каждый должен сделать сознательный выбор - надевать ли в этот день георгиевскую ленту. По его словам, многие могут ограничиться тем, что возьмут с собой портреты дедов и прадедов, а также их награды.Он допустил возможность провокаций, но выразил уверенность, что мероприятие пройдет спокойно, а провокаторов, если такие и будут, должна изолировать полиция.В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/moldaviya-1784574120.html

https://ria.ru/20220420/lentochka-1784506031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, россия, великая отечественная война (1941-1945)