https://ria.ru/20220422/moldaviya-1785029206.html
Соцпартия призвала жителей Молдавии принять участие в Бессмертном полке
Соцпартия призвала жителей Молдавии принять участие в Бессмертном полке - РИА Новости, 22.04.2022
Соцпартия призвала жителей Молдавии принять участие в Бессмертном полке
Партия социалистов призывает жителей Молдавии 9 мая принять участие в "Бессмертном полке" и самим решить, надевать ли георгиевскую ленточку - даже несмотря на... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:44
2022-04-22T22:44
2022-04-22T22:44
в мире
молдавия
украина
россия
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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Партия социалистов призывает жителей Молдавии 9 мая принять участие в "Бессмертном полке" и самим решить, надевать ли георгиевскую ленточку - даже несмотря на ее недавний запрет в стране, заявил исполнительный секретарь политсилы Влад Батрынча.В среду начальник генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну сообщил, что полиция будет наказывать любого гражданина за использование запрещенных в стране георгиевской ленточки и символов V и Z как в День Победы, так и в любое другое время."Хочу призвать (жителей Молдавии - ред.) 9 мая в 9.00 быть на площади Великого национального собрания, взять портреты своих предков, их награды и вместе со всеми принять участие в традиционном шествии "Бессмертный полк". Я уверен, что действия властей, все эти запугивания побудят людей еще более массово отпраздновать День Победы", - заявил Батрынча в эфире телеканала "Первый в Молдове".Он отметил, что каждый должен сделать сознательный выбор - надевать ли в этот день георгиевскую ленту. По его словам, многие могут ограничиться тем, что возьмут с собой портреты дедов и прадедов, а также их награды.Он допустил возможность провокаций, но выразил уверенность, что мероприятие пройдет спокойно, а провокаторов, если такие и будут, должна изолировать полиция.В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/moldaviya-1784574120.html
https://ria.ru/20220420/lentochka-1784506031.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Соцпартия призвала жителей Молдавии принять участие в Бессмертном полке
Соцпартия призвала жителей Молдавии 9 мая принять участие в Бессмертном полке
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Партия социалистов призывает жителей Молдавии 9 мая принять участие в "Бессмертном полке" и самим решить, надевать ли георгиевскую ленточку - даже несмотря на ее недавний запрет в стране, заявил исполнительный секретарь политсилы Влад Батрынча.
В среду начальник генерального инспектората полиции Молдавии
Виорел Чернэуцяну сообщил, что полиция будет наказывать любого гражданина за использование запрещенных в стране георгиевской ленточки и символов V и Z как в День Победы, так и в любое другое время.
"Хочу призвать (жителей Молдавии - ред.) 9 мая в 9.00 быть на площади Великого национального собрания, взять портреты своих предков, их награды и вместе со всеми принять участие в традиционном шествии "Бессмертный полк". Я уверен, что действия властей, все эти запугивания побудят людей еще более массово отпраздновать День Победы", - заявил Батрынча в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Он отметил, что каждый должен сделать сознательный выбор - надевать ли в этот день георгиевскую ленту. По его словам, многие могут ограничиться тем, что возьмут с собой портреты дедов и прадедов, а также их награды.
"Мы понимаем, что граждане обеспокоены, поэтому сегодня мой призыв – прежде всего, выйти, быть с нами. Путь ограничений приведет к обратному эффекту, мы должны показать 9 мая, что несмотря на все попытки интерпретаций мы выходим и мы вместе", - добавил Батрынча.
Он допустил возможность провокаций, но выразил уверенность, что мероприятие пройдет спокойно, а провокаторов, если такие и будут, должна изолировать полиция.
В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи
, СССР
и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины
в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР
и ЛНР
против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России
буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.