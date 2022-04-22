https://ria.ru/20220422/mashina-1784908642.html

Представитель "Машины времени" объяснил отмену концертов угрозой терроризма

Представитель "Машины времени" объяснил отмену концертов угрозой терроризма - РИА Новости, 22.04.2022

Представитель "Машины времени" объяснил отмену концертов угрозой терроризма

Четыре концерта группы "Машина времени" отменены в России в мае по форс-мажорным обстоятельствам, сообщил РИА Новости представитель музыкальной группы Антон... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:14

2022-04-22T14:14

2022-04-22T14:14

шоубиз

знаменитости

андрей макаревич

машина времени

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150509/46/1505094620_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f869c6191962a0e709e1579d9fddc290.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Четыре концерта группы "Машина времени" отменены в России в мае по форс-мажорным обстоятельствам, сообщил РИА Новости представитель музыкальной группы Антон Чернин.Он также добавил, что остальные запланированные концерты на данный момент в силе, а деньги за отмененные выступления будут возвращены.Андрей Макаревич ранее говорил, что в отмене концертов нет "ничего нового".

https://ria.ru/20220401/kirkorov-1781241622.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, андрей макаревич, машина времени, шоу-бизнес