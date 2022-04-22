Представитель "Машины времени" объяснил отмену концертов угрозой терроризма
Представитель "Машины времени" Антон Чернин объяснил отмену концертов угрозой терроризма
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузыкант Андрей Макаревич на открытии выставки "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн"
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Четыре концерта группы "Машина времени" отменены в России в мае по форс-мажорным обстоятельствам, сообщил РИА Новости представитель музыкальной группы Антон Чернин.
"Концерты отменены только в мае, все концерты, которые стоят дальше – в силе. Эти четыре концерта отменены по форс-мажорным обстоятельствам: три города в желтом списке по уровню террористической опасности – Курск, Белгород и Воронеж. От группы это не зависит. В Архангельске концерт отменен, потому что остались ковидные ограничения", – сказал Чернин.
Он также добавил, что остальные запланированные концерты на данный момент в силе, а деньги за отмененные выступления будут возвращены.
"Вернут все деньги за билеты, или можно их оставить до следующих концертов, потому что сейчас и группа, и промоутеры ищут другие даты и площадки", – отметил пресс-секретарь.
Андрей Макаревич ранее говорил, что в отмене концертов нет "ничего нового".