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Представитель "Машины времени" объяснил отмену концертов угрозой терроризма - РИА Новости, 22.04.2022
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Шоубиз
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Представитель "Машины времени" объяснил отмену концертов угрозой терроризма
Представитель "Машины времени" объяснил отмену концертов угрозой терроризма - РИА Новости, 22.04.2022
Представитель "Машины времени" объяснил отмену концертов угрозой терроризма
Четыре концерта группы "Машина времени" отменены в России в мае по форс-мажорным обстоятельствам, сообщил РИА Новости представитель музыкальной группы Антон... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:14
2022-04-22T14:14
шоубиз
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андрей макаревич
машина времени
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Четыре концерта группы "Машина времени" отменены в России в мае по форс-мажорным обстоятельствам, сообщил РИА Новости представитель музыкальной группы Антон Чернин.Он также добавил, что остальные запланированные концерты на данный момент в силе, а деньги за отмененные выступления будут возвращены.Андрей Макаревич ранее говорил, что в отмене концертов нет "ничего нового".
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знаменитости, андрей макаревич, машина времени, шоу-бизнес
14:14 22.04.2022
 
Представитель "Машины времени" объяснил отмену концертов угрозой терроризма

Представитель "Машины времени" Антон Чернин объяснил отмену концертов угрозой терроризма

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузыкант Андрей Макаревич на открытии выставки "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн"
Музыкант Андрей Макаревич на открытии выставки Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Четыре концерта группы "Машина времени" отменены в России в мае по форс-мажорным обстоятельствам, сообщил РИА Новости представитель музыкальной группы Антон Чернин.

"Концерты отменены только в мае, все концерты, которые стоят дальше – в силе. Эти четыре концерта отменены по форс-мажорным обстоятельствам: три города в желтом списке по уровню террористической опасности – Курск, Белгород и Воронеж. От группы это не зависит. В Архангельске концерт отменен, потому что остались ковидные ограничения", – сказал Чернин.

Он также добавил, что остальные запланированные концерты на данный момент в силе, а деньги за отмененные выступления будут возвращены.

"Вернут все деньги за билеты, или можно их оставить до следующих концертов, потому что сейчас и группа, и промоутеры ищут другие даты и площадки", – отметил пресс-секретарь.

Андрей Макаревич ранее говорил, что в отмене концертов нет "ничего нового".
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