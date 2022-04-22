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В Госдуме предложили делегатам с Запада приехать в Мариуполь - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/mariupol-1785010014.html
В Госдуме предложили делегатам с Запада приехать в Мариуполь
В Госдуме предложили делегатам с Запада приехать в Мариуполь - РИА Новости, 22.04.2022
В Госдуме предложили делегатам с Запада приехать в Мариуполь
Представителям западных государств стоит приехать в Мариуполь, чтобы они смогли убедиться, кто на самом деле контролирует город, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:14
2022-04-22T20:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нед прайс
сергей шойгу
россия
мариуполь
украина
государственный департамент сша
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Представителям западных государств стоит приехать в Мариуполь, чтобы они смогли убедиться, кто на самом деле контролирует город, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в этом заявлении нет и доли правды."Госдеп все еще заявляет, что Мариуполь контролируется Украиной. В этой части мы можем обеспечить им коридор, чтобы они приехали и убедились, кто его контролирует. Видимо, секретные находки-компроматы натовцев в Мариуполе застали госдеп врасплох. Нужно открывать глаза мировому сообществу, даже вопреки их желанию лгать, как идет спецоперация РФ", - сказал Шхагошев.По его словам, заявление Запада о том, что Мариуполь контролирует Киев, говорят о том, что "они не хотят смириться с реальностью", и главное - "за найденными инструкциями НАТО последуют и инструкторы, которые их писали".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей на "Азовстали" остаются боевики националистического полка "Азов", против ряда бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784991434.html
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784916271.html
россия
мариуполь
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в мире, нед прайс, сергей шойгу, россия, мариуполь, украина, государственный департамент сша, нато
20:14 22.04.2022 (обновлено: 20:15 22.04.2022)
 
В Госдуме предложили делегатам с Запада приехать в Мариуполь

В Госдуме предложили делегатам с Запада приехать и посмотреть, кто контролирует Мариуполь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Представителям западных государств стоит приехать в Мариуполь, чтобы они смогли убедиться, кто на самом деле контролирует город, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в этом заявлении нет и доли правды.
Кадры разбитой базы украинских националистов из «Азова»* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 18:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
База "Азова" в Мариуполе полностью разрушена
"Госдеп все еще заявляет, что Мариуполь контролируется Украиной. В этой части мы можем обеспечить им коридор, чтобы они приехали и убедились, кто его контролирует. Видимо, секретные находки-компроматы натовцев в Мариуполе застали госдеп врасплох. Нужно открывать глаза мировому сообществу, даже вопреки их желанию лгать, как идет спецоперация РФ", - сказал Шхагошев.
По его словам, заявление Запада о том, что Мариуполь контролирует Киев, говорят о том, что "они не хотят смириться с реальностью", и главное - "за найденными инструкциями НАТО последуют и инструкторы, которые их писали".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей на "Азовстали" остаются боевики националистического полка "Азов", против ряда бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 14:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНед ПрайсСергей ШойгуРоссияМариупольУкраинаГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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