https://ria.ru/20220422/mariupol-1785010014.html

В Госдуме предложили делегатам с Запада приехать в Мариуполь

В Госдуме предложили делегатам с Запада приехать в Мариуполь - РИА Новости, 22.04.2022

В Госдуме предложили делегатам с Запада приехать в Мариуполь

Представителям западных государств стоит приехать в Мариуполь, чтобы они смогли убедиться, кто на самом деле контролирует город, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 22.04.2022

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2022-04-22T20:14

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обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нед прайс

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россия

мариуполь

украина

государственный департамент сша

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Представителям западных государств стоит приехать в Мариуполь, чтобы они смогли убедиться, кто на самом деле контролирует город, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в этом заявлении нет и доли правды."Госдеп все еще заявляет, что Мариуполь контролируется Украиной. В этой части мы можем обеспечить им коридор, чтобы они приехали и убедились, кто его контролирует. Видимо, секретные находки-компроматы натовцев в Мариуполе застали госдеп врасплох. Нужно открывать глаза мировому сообществу, даже вопреки их желанию лгать, как идет спецоперация РФ", - сказал Шхагошев.По его словам, заявление Запада о том, что Мариуполь контролирует Киев, говорят о том, что "они не хотят смириться с реальностью", и главное - "за найденными инструкциями НАТО последуют и инструкторы, которые их писали".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей на "Азовстали" остаются боевики националистического полка "Азов", против ряда бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/mariupol-1784991434.html

https://ria.ru/20220422/mariupol-1784916271.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нед прайс, сергей шойгу, россия, мариуполь, украина, государственный департамент сша, нато