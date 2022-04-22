https://ria.ru/20220422/malkova-1784865263.html

Дети Светланы Мальковой пошли в американскую школу

Дети Светланы Мальковой пошли в американскую школу - РИА Новости, 22.04.2022

Дети Светланы Мальковой пошли в американскую школу

Трое детей Светланы Мальковой пошли в американскую школу. Об этом художница рассказала в социальных сетях, показала их фотографии на фоне традиционного желтого... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:42

2022-04-22T11:42

2022-04-22T11:42

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Трое детей Светланы Мальковой пошли в американскую школу. Об этом художница рассказала в социальных сетях, показала их фотографии на фоне традиционного желтого автобуса и дорогу до учреждения. Она отметила, что детям понравилось.Малькова не так давно стала жить в США. По ее словам, она "вынуждена была уехать". После этого родители экс-супруга Романа заинтересовались средствами, на которые художница отправилась за границу. Малькова намекала, что за публикацией ее банковских транзакций стоит нынешняя жена Романа Анастасия Макеева.У бывших супругов Мальковых четверо общих детей. Старший сын Андрей решил жить с отцом и мачехой – Анастасией Макеевой.

https://ria.ru/20220419/makeeva-1784260398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес