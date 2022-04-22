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Дети Светланы Мальковой пошли в американскую школу - РИА Новости, 22.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220422/malkova-1784865263.html
Дети Светланы Мальковой пошли в американскую школу
Дети Светланы Мальковой пошли в американскую школу - РИА Новости, 22.04.2022
Дети Светланы Мальковой пошли в американскую школу
Трое детей Светланы Мальковой пошли в американскую школу. Об этом художница рассказала в социальных сетях, показала их фотографии на фоне традиционного желтого... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:42
2022-04-22T11:42
шоубиз
знаменитости
анастасия макеева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Трое детей Светланы Мальковой пошли в американскую школу. Об этом художница рассказала в социальных сетях, показала их фотографии на фоне традиционного желтого автобуса и дорогу до учреждения. Она отметила, что детям понравилось.Малькова не так давно стала жить в США. По ее словам, она "вынуждена была уехать". После этого родители экс-супруга Романа заинтересовались средствами, на которые художница отправилась за границу. Малькова намекала, что за публикацией ее банковских транзакций стоит нынешняя жена Романа Анастасия Макеева.У бывших супругов Мальковых четверо общих детей. Старший сын Андрей решил жить с отцом и мачехой – Анастасией Макеевой.
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знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
11:42 22.04.2022
 
Дети Светланы Мальковой пошли в американскую школу

Дети Светланы Мальковой пошли в американскую школу и вернулись довольными

© Фото : @svetamalkova/InstagramСветлана Малькова
Светлана Малькова - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : @svetamalkova/Instagram
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Трое детей Светланы Мальковой пошли в американскую школу. Об этом художница рассказала в социальных сетях, показала их фотографии на фоне традиционного желтого автобуса и дорогу до учреждения. Она отметила, что детям понравилось.

"Дети вернулись со школы на позитиве", – написала Светлана.

© @Svetlana_family/TelegramФотография, опубликованная в Telegram Светланы Мальковой
Фотография, опубликованная в Telegram Светланы Мальковой
© @Svetlana_family/Telegram
Фотография, опубликованная в Telegram Светланы Мальковой
Малькова не так давно стала жить в США. По ее словам, она "вынуждена была уехать". После этого родители экс-супруга Романа заинтересовались средствами, на которые художница отправилась за границу. Малькова намекала, что за публикацией ее банковских транзакций стоит нынешняя жена Романа Анастасия Макеева.
"Анастасия Макеева обнародовала все мои транзакции и даже дала телевизионное интервью, чтобы весь мир узнал о невероятных доходах многодетной матери. И даже добавила еще нули (для убедительности)", – говорила Светлана.
У бывших супругов Мальковых четверо общих детей. Старший сын Андрей решил жить с отцом и мачехой – Анастасией Макеевой.
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