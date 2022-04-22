https://ria.ru/20220422/krym-1784915280.html

В Крыму восстановят предприятия, остановленные из-за водной блокады

В Крыму восстановят предприятия, остановленные из-за водной блокады - РИА Новости, 22.04.2022

В Крыму восстановят предприятия, остановленные из-за водной блокады

Возобновление подачи днепровской воды в Крым позволит восстановить несколько тысяч гектар прудов и увеличить объемы производства рыбы, в планах восстановить... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:23

2022-04-22T14:23

2022-04-22T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Возобновление подачи днепровской воды в Крым позволит восстановить несколько тысяч гектар прудов и увеличить объемы производства рыбы, в планах восстановить работу предприятий отрасли, прерванную после начала водной блокады, заявил глава республики Сергей Аксенов."Плоды демилитаризации и денацификации Украины: благодаря возвращению в Крым днепровской воды открылись новые перспективы развития рыбной отрасли. В частности, появилась возможность восстановления нескольких тысяч гектаров прудов, что позволяет увеличить объемы производства рыбной продукции и рыбопосадочного материала. Таким образом, планируется восстановление работы предприятий отрасли, которая была прекращена в 2014 году после начала водной блокады", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, этому поспособствует и деятельность уникального в своем роде рыбоводного предприятия - ГБУ РК "Крымский рыбопитомник", созданного еще во времена СССР. "Отмечу, что это единственное предприятие данного профиля, которое находится в собственности субъекта РФ. Несмотря на проблемы с водоснабжением, нам удалось сохранить и техническую базу, и персонал. В 2021 году питомником выращено более 1 миллиона штук рыбопосадочного материала", - подчеркнул Аксенов.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.

https://ria.ru/20220419/krym-1784300375.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, ситуация в днр и лнр