https://ria.ru/20220422/kot-1784860782.html
В Петербурге кот зубами и когтями противился попыткам его спасти
В Петербурге кот зубами и когтями противился попыткам его спасти - РИА Новости, 22.04.2022
В Петербурге кот зубами и когтями противился попыткам его спасти
Добровольцам в Петербурге удалось вызволить из ниши в стенке набережной Крюкова канала в историческом центре города кота, который противился попыткам его... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:06
2022-04-22T11:06
2022-04-22T11:06
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Добровольцам в Петербурге удалось вызволить из ниши в стенке набережной Крюкова канала в историческом центре города кота, который противился попыткам его вытащить и даже вплавь перебрался в следующее укрытие, сообщает в пятницу служба спасения животных "Кошкиспас".О животном, которое находилось у самой воды в нише стенки набережной Крюкова канала, спасателям сообщили очевидцы. При этом, по наблюдениям прибывших добровольцев, нишу неоднократно захлёстывало водой от экскурсионных и прогулочных судов."(Мы увидели, что) сидит кот в глубине ниши. Облачившись в гидрокостюм, Леша (доброволец – ред.) спустился к коту. Через минут десять кот вырвался из ниши и устремился вплавь по каналу. И забрался в следующую", - приводится история спасения животного на странице "Кошкиспаса" в соцсети "ВКонтакте".Напарник, который сменил первого спасателя через час, рассказал, что кот оказался "истинной грозой улиц". Он "сражался, но не сдавался"."Шипение, рык, зубы и когти. В дело шло все. Наконец удалось подтащить кота к себе и прижать его рукой. Запихнул кота в переноску и отдал наверх", - рассказывает доброволец.Как заключают в службе спасения животных, кот, которого выпустили у ближайшего подвала, ушел, "гордо подняв хвост".
https://ria.ru/20220330/kot-1780837811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
В Петербурге кот зубами и когтями противился попыткам его спасти
В Петербурге кот вплавь уходил от спасателей, вызволявших его из ниши в стенке набережной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Добровольцам в Петербурге удалось вызволить из ниши в стенке набережной Крюкова канала в историческом центре города кота, который противился попыткам его вытащить и даже вплавь перебрался в следующее укрытие, сообщает в пятницу служба спасения животных "Кошкиспас".
О животном, которое находилось у самой воды в нише стенки набережной Крюкова канала, спасателям сообщили очевидцы. При этом, по наблюдениям прибывших добровольцев, нишу неоднократно захлёстывало водой от экскурсионных и прогулочных судов.
"(Мы увидели, что) сидит кот в глубине ниши. Облачившись в гидрокостюм, Леша (доброволец – ред.) спустился к коту. Через минут десять кот вырвался из ниши и устремился вплавь по каналу. И забрался в следующую", - приводится история спасения животного на странице "Кошкиспаса" в соцсети "ВКонтакте".
Напарник, который сменил первого спасателя через час, рассказал, что кот оказался "истинной грозой улиц". Он "сражался, но не сдавался".
"Шипение, рык, зубы и когти. В дело шло все. Наконец удалось подтащить кота к себе и прижать его рукой. Запихнул кота в переноску и отдал наверх", - рассказывает доброволец.
Как заключают в службе спасения животных, кот, которого выпустили у ближайшего подвала, ушел, "гордо подняв хвост".