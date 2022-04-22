https://ria.ru/20220422/kot-1784860782.html

В Петербурге кот зубами и когтями противился попыткам его спасти

В Петербурге кот зубами и когтями противился попыткам его спасти - РИА Новости, 22.04.2022

В Петербурге кот зубами и когтями противился попыткам его спасти

Добровольцам в Петербурге удалось вызволить из ниши в стенке набережной Крюкова канала в историческом центре города кота, который противился попыткам его... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:06

2022-04-22T11:06

2022-04-22T11:06

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Добровольцам в Петербурге удалось вызволить из ниши в стенке набережной Крюкова канала в историческом центре города кота, который противился попыткам его вытащить и даже вплавь перебрался в следующее укрытие, сообщает в пятницу служба спасения животных "Кошкиспас".О животном, которое находилось у самой воды в нише стенки набережной Крюкова канала, спасателям сообщили очевидцы. При этом, по наблюдениям прибывших добровольцев, нишу неоднократно захлёстывало водой от экскурсионных и прогулочных судов."(Мы увидели, что) сидит кот в глубине ниши. Облачившись в гидрокостюм, Леша (доброволец – ред.) спустился к коту. Через минут десять кот вырвался из ниши и устремился вплавь по каналу. И забрался в следующую", - приводится история спасения животного на странице "Кошкиспаса" в соцсети "ВКонтакте".Напарник, который сменил первого спасателя через час, рассказал, что кот оказался "истинной грозой улиц". Он "сражался, но не сдавался"."Шипение, рык, зубы и когти. В дело шло все. Наконец удалось подтащить кота к себе и прижать его рукой. Запихнул кота в переноску и отдал наверх", - рассказывает доброволец.Как заключают в службе спасения животных, кот, которого выпустили у ближайшего подвала, ушел, "гордо подняв хвост".

https://ria.ru/20220330/kot-1780837811.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, происшествия