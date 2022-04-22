Косачев предложил вести "белую книгу" нарушения прав русских за рубежом
Вице-спикер Совфеда Косачев призвал вести "белую книгу" нарушения прав русских за рубежом
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда, член высшего совета "Единой России" Константин Косачев предложил вести "белую книгу" нарушения прав русских за рубежом.
"Очень хорошо, что наши посольства и представительства Россотрудничества тщательно фиксируют соответствующие факты дискриминации россиян, соотечественников. Мне представляется, что здесь нужно сделать еще один шаг", - сказал политик в ходе партийного видеомоста о проблеме русофобии в отношении россиян за рубежом.
Косачев пояснил, что не для всех наших соотечественников за рубежом комфортно обращаться напрямую в посольство за защитой или к представительству Россотрудничества. "И все понимают, что даже канал Telegram находится под бдительным оком местных спецслужб. Для кого-то это может быть дополнительным препятствием, чтобы обратиться с просьбами по защите своих прав", – сказал политик.
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Он предложил подумать над некоей обезличенной единой интерактивной "точке входа", такой виртуальной "книге жалоб", которая бы не ассоциировалась напрямую с Российским государством. Таким образом, не создавало бы тем самым проблем для заявителей в том, чтобы их потом обвинили в попытках обратиться к иному государству, в частности, к РФ.
"Если бы мы нашли такую дополнительную "точку входа", уверен, у нас бы появилось еще больше информации, и, в конечном итоге, мы могли бы, как минимум, вести "белую книгу" антироссийских действий против русских за рубежом. А, как максимум, - готовить соответствующие обращения в международные, судебные инстанции, юридические организации", - сказал он.
Косачев также считает, что требует усиления деятельности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. Сенатор напомнил, что организация действует при МИД РФ, имеет 26 центров правовой поддержки в 20 странах мира.
По словам законодателя, Совет Федерации добился увеличения в три раза финансирования фонда.
По его мнению, сейчас с учетом ситуации "Единая Россия" могла бы выступить инициатором, чтобы кратно увеличить (финансирование) деятельности фонда". Это позволило бы оплачивать услуги адвокатов, которые на местах занимаются защитой прав наших соотечественников, заключил Косачев.