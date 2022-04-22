https://ria.ru/20220422/kosachev-1784955285.html

Косачев предложил вести "белую книгу" нарушения прав русских за рубежом

Косачев предложил вести "белую книгу" нарушения прав русских за рубежом - РИА Новости, 22.04.2022

Косачев предложил вести "белую книгу" нарушения прав русских за рубежом

Вице-спикер Совфеда, член высшего совета "Единой России" Константин Косачев предложил вести "белую книгу" нарушения прав русских за рубежом. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:30

2022-04-22T16:30

2022-04-22T16:30

россия

совет федерации рф

единая россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда, член высшего совета "Единой России" Константин Косачев предложил вести "белую книгу" нарушения прав русских за рубежом."Очень хорошо, что наши посольства и представительства Россотрудничества тщательно фиксируют соответствующие факты дискриминации россиян, соотечественников. Мне представляется, что здесь нужно сделать еще один шаг", - сказал политик в ходе партийного видеомоста о проблеме русофобии в отношении россиян за рубежом.Косачев пояснил, что не для всех наших соотечественников за рубежом комфортно обращаться напрямую в посольство за защитой или к представительству Россотрудничества. "И все понимают, что даже канал Telegram находится под бдительным оком местных спецслужб. Для кого-то это может быть дополнительным препятствием, чтобы обратиться с просьбами по защите своих прав", – сказал политик.Он предложил подумать над некоей обезличенной единой интерактивной "точке входа", такой виртуальной "книге жалоб", которая бы не ассоциировалась напрямую с Российским государством. Таким образом, не создавало бы тем самым проблем для заявителей в том, чтобы их потом обвинили в попытках обратиться к иному государству, в частности, к РФ.Косачев также считает, что требует усиления деятельности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. Сенатор напомнил, что организация действует при МИД РФ, имеет 26 центров правовой поддержки в 20 странах мира.По словам законодателя, Совет Федерации добился увеличения в три раза финансирования фонда.По его мнению, сейчас с учетом ситуации "Единая Россия" могла бы выступить инициатором, чтобы кратно увеличить (финансирование) деятельности фонда". Это позволило бы оплачивать услуги адвокатов, которые на местах занимаются защитой прав наших соотечественников, заключил Косачев.

https://ria.ru/20220418/narushenie-1784051333.html

https://ria.ru/20220421/estoniya-1784749249.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, совет федерации рф, единая россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)