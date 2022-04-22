https://ria.ru/20220422/konsulstvo-1784944114.html

Генконсульство Литвы в Петербурге приостановит оказание консульских услуг

Генконсульство Литвы в Петербурге приостановит оказание консульских услуг - РИА Новости, 22.04.2022

Генконсульство Литвы в Петербурге приостановит оказание консульских услуг

Генеральное консульство Литовской Республики в Петербурге прекратит оказывать консульские услуги с 29 апреля, говорится в сообщении на сайте представительства. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:54

2022-04-22T15:54

2022-04-22T15:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Генеральное консульство Литовской Республики в Петербурге прекратит оказывать консульские услуги с 29 апреля, говорится в сообщении на сайте представительства."Информируем, что с 25 апреля генеральное консульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге больше не будет принимать заявления на выдачу упрощенного транзитного документа, а с 29 апреля прекращается оказание и других консульских услуг", - говорится в сообщении.Отмечается, что со 2 мая по всем консульским вопросам необходимо будет обращаться в посольство Литовской Республики в РФ.В начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипломатических отношений с Россией - это первая подобная мера в Европе. В литовском МИД объявили о закрытии российского консульства в Клайпеде, а также попросили российского посла покинуть страну. В Прибалтийских странах пояснили, что это ответ на ситуацию в украинском городе Буче, которую в российском Минобороны считают провокацией.Всего после начала спецоперации на Украине зарубежные страны выслали более 400 российских дипломатов. Москва дает ответ на каждое подобное решение.Ранее МИД сообщил на своем сайте, что Россия закрывает некоторые консульские учреждения Латвии, Литвы и Эстонии, а их сотрудники должны будут покинуть страну. Так, послов Латвии и Эстонии Мариса Риекстиньша и Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене 21 апреля вызвали на Смоленскую площадь. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства в Тарту. МИД предписал всем упомянутым лицам покинуть Россию в те же сроки, какие Прибалтийские страны отвели для отъезда сотрудников российских консульских миссий.

https://ria.ru/20220421/konsulstva-1784681922.html

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литва, санкт-петербург, в мире, латвия, европа