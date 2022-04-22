15:54 22.04.2022 (обновлено: 15:57 22.04.2022)
Генконсульство Литвы в Петербурге приостановит оказание консульских услуг
Генконсульство Литвы в Петербурге приостановит оказание консульских услуг с 29 апреля
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Генеральное консульство Литовской Республики в Петербурге прекратит оказывать консульские услуги с 29 апреля, говорится в сообщении на сайте представительства.
"Информируем, что с 25 апреля генеральное консульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге больше не будет принимать заявления на выдачу упрощенного транзитного документа, а с 29 апреля прекращается оказание и других консульских услуг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со 2 мая по всем консульским вопросам необходимо будет обращаться в посольство Литовской Республики в РФ.
В начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипломатических отношений с Россией - это первая подобная мера в Европе. В литовском МИД объявили о закрытии российского консульства в Клайпеде, а также попросили российского посла покинуть страну. В Прибалтийских странах пояснили, что это ответ на ситуацию в украинском городе Буче, которую в российском Минобороны считают провокацией.
Ранее МИД сообщил на своем сайте, что Россия закрывает некоторые консульские учреждения Латвии, Литвы и Эстонии, а их сотрудники должны будут покинуть страну. Так, послов Латвии и Эстонии Мариса Риекстиньша и Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене 21 апреля вызвали на Смоленскую площадь. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства в Тарту. МИД предписал всем упомянутым лицам покинуть Россию в те же сроки, какие Прибалтийские страны отвели для отъезда сотрудников российских консульских миссий.