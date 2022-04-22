Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство Литвы в Петербурге приостановит оказание консульских услуг - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/konsulstvo-1784944114.html
Генконсульство Литвы в Петербурге приостановит оказание консульских услуг
Генконсульство Литвы в Петербурге приостановит оказание консульских услуг - РИА Новости, 22.04.2022
Генконсульство Литвы в Петербурге приостановит оказание консульских услуг
Генеральное консульство Литовской Республики в Петербурге прекратит оказывать консульские услуги с 29 апреля, говорится в сообщении на сайте представительства. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:54
2022-04-22T15:57
литва
санкт-петербург
в мире
латвия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730277898_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_bb474abc52f46d7818bca03a2d6bbde1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Генеральное консульство Литовской Республики в Петербурге прекратит оказывать консульские услуги с 29 апреля, говорится в сообщении на сайте представительства."Информируем, что с 25 апреля генеральное консульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге больше не будет принимать заявления на выдачу упрощенного транзитного документа, а с 29 апреля прекращается оказание и других консульских услуг", - говорится в сообщении.Отмечается, что со 2 мая по всем консульским вопросам необходимо будет обращаться в посольство Литовской Республики в РФ.В начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипломатических отношений с Россией - это первая подобная мера в Европе. В литовском МИД объявили о закрытии российского консульства в Клайпеде, а также попросили российского посла покинуть страну. В Прибалтийских странах пояснили, что это ответ на ситуацию в украинском городе Буче, которую в российском Минобороны считают провокацией.Всего после начала спецоперации на Украине зарубежные страны выслали более 400 российских дипломатов. Москва дает ответ на каждое подобное решение.Ранее МИД сообщил на своем сайте, что Россия закрывает некоторые консульские учреждения Латвии, Литвы и Эстонии, а их сотрудники должны будут покинуть страну. Так, послов Латвии и Эстонии Мариса Риекстиньша и Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене 21 апреля вызвали на Смоленскую площадь. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства в Тарту. МИД предписал всем упомянутым лицам покинуть Россию в те же сроки, какие Прибалтийские страны отвели для отъезда сотрудников российских консульских миссий.
https://ria.ru/20220421/konsulstva-1784681922.html
литва
санкт-петербург
латвия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730277898_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a5ddb15fb3ec4595cdbaef15d8d6fbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, санкт-петербург, в мире, латвия, европа
15:54 22.04.2022 (обновлено: 15:57 22.04.2022)
 
Генконсульство Литвы в Петербурге приостановит оказание консульских услуг

Генконсульство Литвы в Петербурге приостановит оказание консульских услуг с 29 апреля

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Литвы у здания МИД России
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Генеральное консульство Литовской Республики в Петербурге прекратит оказывать консульские услуги с 29 апреля, говорится в сообщении на сайте представительства.
"Информируем, что с 25 апреля генеральное консульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге больше не будет принимать заявления на выдачу упрощенного транзитного документа, а с 29 апреля прекращается оказание и других консульских услуг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со 2 мая по всем консульским вопросам необходимо будет обращаться в посольство Литовской Республики в РФ.
В начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипломатических отношений с Россией - это первая подобная мера в Европе. В литовском МИД объявили о закрытии российского консульства в Клайпеде, а также попросили российского посла покинуть страну. В Прибалтийских странах пояснили, что это ответ на ситуацию в украинском городе Буче, которую в российском Минобороны считают провокацией.
Всего после начала спецоперации на Украине зарубежные страны выслали более 400 российских дипломатов. Москва дает ответ на каждое подобное решение.
Ранее МИД сообщил на своем сайте, что Россия закрывает некоторые консульские учреждения Латвии, Литвы и Эстонии, а их сотрудники должны будут покинуть страну. Так, послов Латвии и Эстонии Мариса Риекстиньша и Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене 21 апреля вызвали на Смоленскую площадь. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства в Тарту. МИД предписал всем упомянутым лицам покинуть Россию в те же сроки, какие Прибалтийские страны отвели для отъезда сотрудников российских консульских миссий.
Здание генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 12:42
МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии
 
ЛитваСанкт-ПетербургВ миреЛатвияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала