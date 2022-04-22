https://ria.ru/20220422/karabakh-1784938175.html

Путин и глава Евросовета обсудили Карабах

Путин и глава Евросовета обсудили Карабах - РИА Новости, 22.04.2022

Путин и глава Евросовета обсудили Карабах

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили Нагорный Карабах, подтвердили принципиальную важность выполнения трехсторонних... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:40

2022-04-22T15:40

2022-04-22T15:49

в мире

владимир путин

шарль мишель

россия

нагорный карабах

армения

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили Нагорный Карабах, подтвердили принципиальную важность выполнения трехсторонних договоренностей Еревана, Баку и Москвы, сообщает пресс-служба Кремля."Затронута также тематика обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе – в том числе с учетом проведенных в последнее время Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.Добавляется, что Путин также сообщил о шагах по реализации проектов восстановления экономических и транспортных связей, а также по запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами.

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/razgovor-1760039447.html

россия

нагорный карабах

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, шарль мишель, россия, нагорный карабах, армения