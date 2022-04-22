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Путин и глава Евросовета обсудили Карабах - РИА Новости, 22.04.2022
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Путин и глава Евросовета обсудили Карабах
Путин и глава Евросовета обсудили Карабах - РИА Новости, 22.04.2022
Путин и глава Евросовета обсудили Карабах
Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили Нагорный Карабах, подтвердили принципиальную важность выполнения трехсторонних... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:40
2022-04-22T15:49
в мире
владимир путин
шарль мишель
россия
нагорный карабах
армения
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили Нагорный Карабах, подтвердили принципиальную важность выполнения трехсторонних договоренностей Еревана, Баку и Москвы, сообщает пресс-служба Кремля."Затронута также тематика обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе – в том числе с учетом проведенных в последнее время Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.Добавляется, что Путин также сообщил о шагах по реализации проектов восстановления экономических и транспортных связей, а также по запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами.
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россия
нагорный карабах
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в мире, владимир путин, шарль мишель, россия, нагорный карабах, армения
15:40 22.04.2022 (обновлено: 15:49 22.04.2022)
 
Путин и глава Евросовета обсудили Карабах

Президент Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили Карабах

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили Нагорный Карабах, подтвердили принципиальную важность выполнения трехсторонних договоренностей Еревана, Баку и Москвы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронута также тематика обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе – в том числе с учетом проведенных в последнее время Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин также сообщил о шагах по реализации проектов восстановления экономических и транспортных связей, а также по запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами.
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В миреВладимир ПутинШарль МишельРоссияНагорный КарабахАрмения
 
 
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