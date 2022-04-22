https://ria.ru/20220422/karabakh-1784914078.html

Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом

Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом - РИА Новости, 22.04.2022

Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:17

2022-04-22T14:17

2022-04-22T14:31

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

армения

азербайджан

нагорный карабах

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой."Исключаю, просто исключаю, чтобы был более или менее близкий к подписанию документ, который был бы подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями общества Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)", - сказал Пашинян на заседании парламента в пятницу.По его словам, "это железная гарантия, что судьба Арцаха не может быть решена за спиной народа".

https://ria.ru/20220420/dogovorennost-1784494240.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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Дарья Буймова

в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян