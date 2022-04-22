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Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом - РИА Новости, 22.04.2022
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Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом
Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом - РИА Новости, 22.04.2022
Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:17
2022-04-22T14:31
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
армения
азербайджан
нагорный карабах
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой."Исключаю, просто исключаю, чтобы был более или менее близкий к подписанию документ, который был бы подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями общества Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)", - сказал Пашинян на заседании парламента в пятницу.По его словам, "это железная гарантия, что судьба Арцаха не может быть решена за спиной народа".
https://ria.ru/20220420/dogovorennost-1784494240.html
армения
азербайджан
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в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян
14:17 22.04.2022 (обновлено: 14:31 22.04.2022)
 
Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом

Премьер Пашинян исключил подписание документов с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.
"Исключаю, просто исключаю, чтобы был более или менее близкий к подписанию документ, который был бы подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями общества Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)", - сказал Пашинян на заседании парламента в пятницу.
По его словам, "это железная гарантия, что судьба Арцаха не может быть решена за спиной народа".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 14:37
Пашинян заявил о достижении договоренностей с Путиным по Нагорному Карабаху
 
В миреУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеАрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол Пашинян
 
 
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