https://ria.ru/20220422/karabakh-1784914078.html
Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом
Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом - РИА Новости, 22.04.2022
Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:17
2022-04-22T14:17
2022-04-22T14:31
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
армения
азербайджан
нагорный карабах
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой."Исключаю, просто исключаю, чтобы был более или менее близкий к подписанию документ, который был бы подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями общества Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)", - сказал Пашинян на заседании парламента в пятницу.По его словам, "это железная гарантия, что судьба Арцаха не может быть решена за спиной народа".
https://ria.ru/20220420/dogovorennost-1784494240.html
армения
азербайджан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян
14:17 22.04.2022 (обновлено: 14:31 22.04.2022)
Пашинян исключил договоренности с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом
Премьер Пашинян исключил подписание документов с Азербайджаном без обсуждения с Карабахом