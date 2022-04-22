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Росгвардейцы помогли доставить 187 тонн гумпомощи на юг Украины

Росгвардейцы помогли доставить 187 тонн гумпомощи на юг Украины - РИА Новости, 22.04.2022

Росгвардейцы помогли доставить 187 тонн гумпомощи на юг Украины

Росгвардейцы за неделю помогли доставить 187 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:59

2022-04-22T14:59

2022-04-22T14:59

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Росгвардейцы за неделю помогли доставить 187 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщает пресс-служба ведомства."За прошедшую неделю в южных регионах страны росгвардейцы обеспечили выдачу 187 тонн гуманитарного груза. Более 32 тысяч жителей Бердянска, Геническа, Каховки, Мелитополя, Приморска, Херсона и других населенных пунктов получили продукты питания и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.В ведомстве также рассказали, что за неделю на юге Украины росгвардейцы задержали 91 националиста, обнаружили 41 единицу военной и специальной автомобильной техники, а также два схрона. Изъяты почти 400 единиц оружия, 30 гранатометов, 166 ручных гранат, 514 снарядов и мин, более 43 тысяч боеприпасов и самодельных взрывных устройств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, бердянск, херсонская область , запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)