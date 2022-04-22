https://ria.ru/20220422/gretsiya-1784923804.html

Греческая авиакомпания начала продажи билетов на прямые рейсы из Москвы

Греческая авиакомпания начала продажи билетов на прямые рейсы из Москвы - РИА Новости, 22.04.2022

Греческая авиакомпания начала продажи билетов на прямые рейсы из Москвы

В расписании авиакомпании Aegean Airlines появились прямые перелеты из Москвы в Афины и Салоники, ранее убранные из маршрутной сетки, но эксперты не советуют... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:37

2022-04-22T15:37

2022-04-22T15:37

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туризм

афины

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варшава

домодедово (аэропорт)

туту.ру

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В расписании авиакомпании Aegean Airlines появились прямые перелеты из Москвы в Афины и Салоники, ранее убранные из маршрутной сетки, но эксперты не советуют покупать билеты.На сайте перевозчика указано, что рейсы из столичного аэропорта Домодедово в Афины и в Салоники будут выполняться с 3 июня 2022 года по 25 марта 2023-го. Стоимость билетов в одну сторону от 13 и 11 тысяч рублей соответственно. В самой авиакомпании сообщили, что рейс туда-обратно с багажом в середине июня обойдется в 400 с лишним евро (от 32,5 тысяч рублей).Тем не менее, эксперты не советуют покупать авиабилеты."Продажи открыты на лето по разным направлениям: и Варшава, и Салоники, и Афины, но будут ли полеты – вот это вопрос, – предупреждает руководитель пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру Наталья Анисимова. – Покупать сейчас билеты в Европу рискованно, вернуть деньги за отмененный рейс европейской компании будет непросто".Напомним, 28 февраля Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций. В число этих государств входит и Греция. По данным российского авиационного ведомства, лишь в особых случаях Росавиация или МИД могут выпустить специальное разрешение на полеты.

https://ria.ru/20220418/kipr-1784079496.html

https://ria.ru/20220312/vizy-1777702943.html

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салоники

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, афины, салоники, варшава, домодедово (аэропорт), туту.ру, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, авиакомпании