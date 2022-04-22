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Премьер-министр Украины заявил, что Киев получит грант от Всемирного банка
Премьер-министр Украины заявил, что Киев получит грант от Всемирного банка - РИА Новости, 22.04.2022
Премьер-министр Украины заявил, что Киев получит грант от Всемирного банка
Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T02:56
2022-04-22T02:56
2022-04-22T02:56
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль."Во время нашей встречи министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс ранее заявил, что банк оценил нанесенный Украине ущерб от боевых действий с точки зрения зданий и инфраструктуры в 60 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов в результате разрушений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всемирный банк, мвф, в мире
Премьер-министр Украины заявил, что Киев получит грант от Всемирного банка
Премьер-министр Украины Шмыгаль: Всемирный банк выдаст Киеву грант на 88,5 миллиона евро