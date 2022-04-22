https://ria.ru/20220422/grant-1784828683.html

Премьер-министр Украины заявил, что Киев получит грант от Всемирного банка

Премьер-министр Украины заявил, что Киев получит грант от Всемирного банка - РИА Новости, 22.04.2022

Премьер-министр Украины заявил, что Киев получит грант от Всемирного банка

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T02:56

2022-04-22T02:56

2022-04-22T02:56

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль."Во время нашей встречи министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс ранее заявил, что банк оценил нанесенный Украине ущерб от боевых действий с точки зрения зданий и инфраструктуры в 60 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов в результате разрушений.

https://ria.ru/20220414/kredit-1783432530.html

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Максим Горбачев

украина, всемирный банк, мвф, в мире