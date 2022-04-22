https://ria.ru/20220422/firth-1784864020.html

Колин Ферт сыграл писателя, подозреваемого в убийстве жены

Колин Ферт сыграл писателя, подозреваемого в убийстве жены - РИА Новости, 22.04.2022

Колин Ферт сыграл писателя, подозреваемого в убийстве жены

HBO Max представил трейлер сериала "The Staircase" (можно перевести как "Лестница"), сообщает AV Club. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:02

2022-04-22T12:02

2022-04-22T12:02

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. HBO Max представил трейлер сериала "The Staircase" (можно перевести как "Лестница"), сообщает AV Club. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.Проект основан на реальной истории. В нем рассказывается о судебном процессе 2003 года над писателем Майклом Петерсоном по обвинению в убийстве его супруги Кейтлин. В 2001 году он якобы обнаружил тело своей жены возле лестницы их дома. Однако травмы погибшей и следы крови заставили следователей усомниться в том, что это был несчастный случай. В 2004 году вышел документальный сериал Жана-Ксавье де Листрада "Подозрения" об этом громком деле. Ранее этот французский постановщик получил "Оскар" за документальную ленту о суде над подростком-афроамериканцем, которого неправомерно обвинили в убийстве туристки. Сериал HBO Max срежиссировал Антонио Кампос. Писателя сыграл Колин Ферт, супругу его героя — Тони Коллетт. В сериале также снимались Жюльет Бинош, Майкл Стулбарг, Дэйн ДеХаан, Софи Тернер, Патрик Шварценеггер и другие. Премьера сериала запланирована на 5 мая на сервисе HBO Max.

https://ria.ru/20220421/pattinson-1784545786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, колин ферт, знаменитости, жюльет бинош, звезды