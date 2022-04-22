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Колин Ферт сыграл писателя, подозреваемого в убийстве жены - РИА Новости, 22.04.2022
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Культура
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Колин Ферт сыграл писателя, подозреваемого в убийстве жены
Колин Ферт сыграл писателя, подозреваемого в убийстве жены - РИА Новости, 22.04.2022
Колин Ферт сыграл писателя, подозреваемого в убийстве жены
HBO Max представил трейлер сериала "The Staircase" (можно перевести как "Лестница"), сообщает AV Club. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:02
2022-04-22T12:02
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. HBO Max представил трейлер сериала "The Staircase" (можно перевести как "Лестница"), сообщает AV Club. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.Проект основан на реальной истории. В нем рассказывается о судебном процессе 2003 года над писателем Майклом Петерсоном по обвинению в убийстве его супруги Кейтлин. В 2001 году он якобы обнаружил тело своей жены возле лестницы их дома. Однако травмы погибшей и следы крови заставили следователей усомниться в том, что это был несчастный случай. В 2004 году вышел документальный сериал Жана-Ксавье де Листрада "Подозрения" об этом громком деле. Ранее этот французский постановщик получил "Оскар" за документальную ленту о суде над подростком-афроамериканцем, которого неправомерно обвинили в убийстве туристки. Сериал HBO Max срежиссировал Антонио Кампос. Писателя сыграл Колин Ферт, супругу его героя — Тони Коллетт. В сериале также снимались Жюльет Бинош, Майкл Стулбарг, Дэйн ДеХаан, Софи Тернер, Патрик Шварценеггер и другие. Премьера сериала запланирована на 5 мая на сервисе HBO Max.
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новости культуры, кино и сериалы, колин ферт, знаменитости, жюльет бинош, звезды
12:02 22.04.2022
 
Колин Ферт сыграл писателя, подозреваемого в убийстве жены

HBO Max представил трейлер сериала "The Staircase" с Колином Фертом в главной роли

© HBO Max/YoutubeКолин Ферт в сериале "Лестница"
Колин Ферт в сериале Лестница
© HBO Max/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. HBO Max представил трейлер сериала "The Staircase" (можно перевести как "Лестница"), сообщает AV Club. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.
Проект основан на реальной истории. В нем рассказывается о судебном процессе 2003 года над писателем Майклом Петерсоном по обвинению в убийстве его супруги Кейтлин. В 2001 году он якобы обнаружил тело своей жены возле лестницы их дома. Однако травмы погибшей и следы крови заставили следователей усомниться в том, что это был несчастный случай.
В 2004 году вышел документальный сериал Жана-Ксавье де Листрада "Подозрения" об этом громком деле. Ранее этот французский постановщик получил "Оскар" за документальную ленту о суде над подростком-афроамериканцем, которого неправомерно обвинили в убийстве туристки.
Сериал HBO Max срежиссировал Антонио Кампос. Писателя сыграл Колин Ферт, супругу его героя — Тони Коллетт. В сериале также снимались Жюльет Бинош, Майкл Стулбарг, Дэйн ДеХаан, Софи Тернер, Патрик Шварценеггер и другие.
Премьера сериала запланирована на 5 мая на сервисе HBO Max.
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