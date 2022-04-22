https://ria.ru/20220422/feyk-1785003089.html

МО: заявления Госдепа о контроле неонацистами Мариуполя являются фейком

МО: заявления Госдепа о контроле неонацистами Мариуполя являются фейком - РИА Новости, 22.04.2022

МО: заявления Госдепа о контроле неонацистами Мариуполя являются фейком

Натужные попытки спикера госдепартамента США врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – это фейк и прямое пособничество террористам... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:46

2022-04-22T19:46

2022-04-22T20:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

мариуполь

государственный департамент сша

сша

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Натужные попытки спикера госдепартамента США врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – это фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, "удержание нацистами "Азова" и иностранными наемниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не "защитники", а конченые террористы"."В этой связи натужные попытки спикера госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне. Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных", - подчеркнул Конашенков.Сама же Украина, ее жители в Мариуполе и других городах, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", как с подачи госдепа повторяют и все его сателлиты, резюмировал генерал.Ранее, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией.В заявлении госдепартамента США про "дезинформацию" президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, следует ориентироваться на сведения министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Слова Прайса - провокационные, разжигающие конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сказанное Прайсом направлено на то, чтобы полностью дезориентировать граждан Украины и сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом, добавила она.Вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции ДНР Мариуполь освобожден, остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

https://ria.ru/20220422/mariupol-1784976903.html

https://ria.ru/20220422/dezinformatsiya-1784881640.html

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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, государственный департамент сша, сша