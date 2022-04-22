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МО: заявления Госдепа о контроле неонацистами Мариуполя являются фейком - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/feyk-1785003089.html
МО: заявления Госдепа о контроле неонацистами Мариуполя являются фейком
МО: заявления Госдепа о контроле неонацистами Мариуполя являются фейком - РИА Новости, 22.04.2022
МО: заявления Госдепа о контроле неонацистами Мариуполя являются фейком
Натужные попытки спикера госдепартамента США врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – это фейк и прямое пособничество террористам... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:46
2022-04-22T20:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
мариуполь
государственный департамент сша
сша
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Натужные попытки спикера госдепартамента США врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – это фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, "удержание нацистами "Азова" и иностранными наемниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не "защитники", а конченые террористы"."В этой связи натужные попытки спикера госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне. Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных", - подчеркнул Конашенков.Сама же Украина, ее жители в Мариуполе и других городах, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", как с подачи госдепа повторяют и все его сателлиты, резюмировал генерал.Ранее, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией.В заявлении госдепартамента США про "дезинформацию" президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, следует ориентироваться на сведения министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Слова Прайса - провокационные, разжигающие конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сказанное Прайсом направлено на то, чтобы полностью дезориентировать граждан Украины и сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом, добавила она.Вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции ДНР Мариуполь освобожден, остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784976903.html
https://ria.ru/20220422/dezinformatsiya-1784881640.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, государственный департамент сша, сша
19:46 22.04.2022 (обновлено: 20:08 22.04.2022)
 
МО: заявления Госдепа о контроле неонацистами Мариуполя являются фейком

Минобороны: заявления Госдепа о контроле неонацистами Мариуполя являются фейком

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Натужные попытки спикера госдепартамента США врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – это фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, "удержание нацистами "Азова" и иностранными наемниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не "защитники", а конченые террористы".
"В этой связи натужные попытки спикера госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне. Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных", - подчеркнул Конашенков.
Сама же Украина, ее жители в Мариуполе и других городах, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", как с подачи госдепа повторяют и все его сателлиты, резюмировал генерал.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
17:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю
Ранее, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией.
В заявлении госдепартамента США про "дезинформацию" президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, следует ориентироваться на сведения министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Слова Прайса - провокационные, разжигающие конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сказанное Прайсом направлено на то, чтобы полностью дезориентировать граждан Украины и сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом, добавила она.
Вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции ДНР Мариуполь освобожден, остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Бойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
12:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков ответил на заявление Госдепа о "дезинформации" Путина по Мариуполю
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МариупольГосударственный департамент СШАСША
 
 
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