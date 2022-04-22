https://ria.ru/20220422/estoniya-1785021103.html

Представители Минэкономики Эстонии отказались от встречи с послом России

Представители Минэкономики Эстонии отказались от встречи с послом России - РИА Новости, 22.04.2022

Представители Минэкономики Эстонии отказались от встречи с послом России

Министерство экономики и инфраструктуры Эстонии сообщило в пятницу, что его представители не намерены встречаться с послом России Владимиром Липаевым для... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T21:11

2022-04-22T21:11

2022-04-22T21:11

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Министерство экономики и инфраструктуры Эстонии сообщило в пятницу, что его представители не намерены встречаться с послом России Владимиром Липаевым для обсуждения перспектив автобусного движения по маршруту Таллин —Санкт-Петербург. сообщил в пятницу портал Delfi.Ранее минэкономики Эстонии сообщало, что Липаев хочет встретиться с руководством министерства для обсуждения перспектив автобусного движения по маршруту Таллин —Санкт-Петербург."В связи с большой занятостью помощью украинскому народу по смягчению последствий военных действий России, и учитывая то обстоятельство, что посольство РФ в Эстонии не является указанным в межправительственном договоре по автоперевозкам компетентным ведомством, мы не считаем необходимым обсуждать с послом данную тему", - приводит Delfi письмо министерства, направленного российскому посольству.Как указали в издании, перевозку пассажиров между Эстонией и Россией осуществляет компания Lux Express, но и у международной фирмы также не было информации о том, какие именно вопросы об автобусном движения желает обсудить посол РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784725484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, эстония, таллин