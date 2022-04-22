https://ria.ru/20220422/epidemiya-1784850908.html
В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии"
В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии" - РИА Новости, 22.04.2022
В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии"
В столичном кинотеатре "Москва" прошла премьера второго сезона "Эпидемии" Дмитрия Тюрина. Продолжение популярного сериала представили его создатели и актеры, в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:04
2022-04-22T11:04
2022-04-22T11:04
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Москва" прошла премьера второго сезона "Эпидемии" Дмитрия Тюрина. Продолжение популярного сериала представили его создатели и актеры, в их числе Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова. События в проекте разворачиваются в период глобальной катастрофы из-за нового вируса. Герои бегут из Москвы в надежде переждать беду вдали от густо населенных городов.Тюрин сменил в режиссерском кресле Павла Костомарова. Он уверяет, что история в сиквеле будет "немножко другая, не как в первом сезоне и жанрово, и стилистически". Постановщик признается, что съемки были тяжелыми. "Очень много было всего. И ковид нас подкосил, актеры заболели, мы на две недели встали. Были моменты, когда мы не успевали, у нас не было времени подготовиться", — вспоминает Тюрин.Актриса Наталья Земцова рассказала РИА Новости, что "в новом сезоне будет много экшена, драмы, все будут понимать, что живут каждый день, как последний"."Нам говорили: "Чем хуже вы выглядите, тем лучше". Меня стригли клочками, у нас был очень неприятный сложный пластический грим", — делится подробностями Земцова.Проект снимался в Санкт-Петербурге и его окрестностях, Карелии, Приозерске, Москве и Подмосковье.Первый сезон "Эпидемии" по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" вышел в Сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за неделю он попал в топ-10 просмотров в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, оказавшимся в десятке лучших неанглоязычных сериалов на этом стриминге.Второй сезон "Эпидемии" стартовал в онлайн-кинотеатре Premier 21 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , netflix, санкт-петербург, приозерск, москва
В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии"
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала "Эпидемия" режиссера Дмитрия Тюрина
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Москва" прошла премьера второго сезона "Эпидемии" Дмитрия Тюрина. Продолжение популярного сериала представили его создатели и актеры, в их числе Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова.
События в проекте разворачиваются в период глобальной катастрофы из-за нового вируса. Герои бегут из Москвы в надежде переждать беду вдали от густо населенных городов.
1 из 5
Марьяна Спивак на премьере второго сезона "Эпидемии"
2 из 5
Арам Вардеванян на премьере второго сезона "Эпидемии"
3 из 5
Михаил Тройник на премьере второго сезона "Эпидемии"
4 из 5
Наталья Земцова на премьере второго сезона "Эпидемии"
5 из 5
Никита Павленко на премьере второго сезона "Эпидемии"
1 из 5
Марьяна Спивак на премьере второго сезона "Эпидемии"
2 из 5
Арам Вардеванян на премьере второго сезона "Эпидемии"
3 из 5
Михаил Тройник на премьере второго сезона "Эпидемии"
4 из 5
Наталья Земцова на премьере второго сезона "Эпидемии"
5 из 5
Никита Павленко на премьере второго сезона "Эпидемии"
Тюрин сменил в режиссерском кресле Павла Костомарова. Он уверяет, что история в сиквеле будет "немножко другая, не как в первом сезоне и жанрово, и стилистически".
Постановщик признается, что съемки были тяжелыми. "Очень много было всего. И ковид нас подкосил, актеры заболели, мы на две недели встали. Были моменты, когда мы не успевали, у нас не было времени подготовиться", — вспоминает Тюрин.
1 из 4
Эльдар Калимулин на премьере второго сезона "Эпидемии"
2 из 4
Елизавета Моряк на премьере второго сезона "Эпидемии"
3 из 4
Нонна Гришаева на премьере второго сезона "Эпидемии"
4 из 4
Актриса, модель, вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на премьере второго сезона "Эпидемии"
1 из 4
Эльдар Калимулин на премьере второго сезона "Эпидемии"
2 из 4
Елизавета Моряк на премьере второго сезона "Эпидемии"
3 из 4
Нонна Гришаева на премьере второго сезона "Эпидемии"
4 из 4
Актриса, модель, вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на премьере второго сезона "Эпидемии"
Актриса Наталья Земцова рассказала РИА Новости, что "в новом сезоне будет много экшена, драмы, все будут понимать, что живут каждый день, как последний".
"Нам говорили: "Чем хуже вы выглядите, тем лучше". Меня стригли клочками, у нас был очень неприятный сложный пластический грим", — делится подробностями Земцова.
Проект снимался в Санкт-Петербурге и его окрестностях, Карелии, Приозерске, Москве и Подмосковье.
Первый сезон "Эпидемии" по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" вышел в Сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за неделю он попал в топ-10 просмотров в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, оказавшимся в десятке лучших неанглоязычных сериалов на этом стриминге.
Второй сезон "Эпидемии" стартовал в онлайн-кинотеатре Premier 21 апреля.