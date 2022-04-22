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В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии" - РИА Новости, 22.04.2022
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Культура
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В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии"
В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии" - РИА Новости, 22.04.2022
В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии"
В столичном кинотеатре "Москва" прошла премьера второго сезона "Эпидемии" Дмитрия Тюрина. Продолжение популярного сериала представили его создатели и актеры, в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:04
2022-04-22T11:04
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Москва" прошла премьера второго сезона "Эпидемии" Дмитрия Тюрина. Продолжение популярного сериала представили его создатели и актеры, в их числе Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова. События в проекте разворачиваются в период глобальной катастрофы из-за нового вируса. Герои бегут из Москвы в надежде переждать беду вдали от густо населенных городов.Тюрин сменил в режиссерском кресле Павла Костомарова. Он уверяет, что история в сиквеле будет "немножко другая, не как в первом сезоне и жанрово, и стилистически". Постановщик признается, что съемки были тяжелыми. "Очень много было всего. И ковид нас подкосил, актеры заболели, мы на две недели встали. Были моменты, когда мы не успевали, у нас не было времени подготовиться", — вспоминает Тюрин.Актриса Наталья Земцова рассказала РИА Новости, что "в новом сезоне будет много экшена, драмы, все будут понимать, что живут каждый день, как последний"."Нам говорили: "Чем хуже вы выглядите, тем лучше". Меня стригли клочками, у нас был очень неприятный сложный пластический грим", — делится подробностями Земцова.Проект снимался в Санкт-Петербурге и его окрестностях, Карелии, Приозерске, Москве и Подмосковье.Первый сезон "Эпидемии" по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" вышел в Сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за неделю он попал в топ-10 просмотров в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, оказавшимся в десятке лучших неанглоязычных сериалов на этом стриминге.Второй сезон "Эпидемии" стартовал в онлайн-кинотеатре Premier 21 апреля.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , netflix, санкт-петербург, приозерск, москва
11:04 22.04.2022
 
В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии"

В Москве состоялась премьера второго сезона сериала "Эпидемия" режиссера Дмитрия Тюрина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Дмитрий Тюрин (справа), актеры Наталья Земцова, Савелий Кудряшов, Марьяна Спивак и Эльдар Калимулин (в центре слева направо) на премьере сериала "Эпидемия-2"
Режиссер Дмитрий Тюрин (справа), актеры Наталья Земцова, Савелий Кудряшов, Марьяна Спивак и Эльдар Калимулин (в центре слева направо) на премьере сериала Эпидемия-2 - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Москва" прошла премьера второго сезона "Эпидемии" Дмитрия Тюрина. Продолжение популярного сериала представили его создатели и актеры, в их числе Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова.
События в проекте разворачиваются в период глобальной катастрофы из-за нового вируса. Герои бегут из Москвы в надежде переждать беду вдали от густо населенных городов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Марьяна Спивак на премьере второго сезона "Эпидемии"

Актриса Марьяна Спивак на премьере сериала Эпидемия-2 в кинотеатре Москва.
1 из 5

Марьяна Спивак на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Арам Вардеванян на премьере второго сезона "Эпидемии"

Актер Арам Вардеванян на премьере сериала Эпидемия-2 в кинотеатре Москва
2 из 5

Арам Вардеванян на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Михаил Тройник на премьере второго сезона "Эпидемии"

Актер Михаил Тройник на премьере сериала Эпидемия-2 в кинотеатре Москва
3 из 5

Михаил Тройник на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наталья Земцова на премьере второго сезона "Эпидемии"

Актриса Наталья Земцова на премьере сериала Эпидемия-2 в кинотеатре Москва
4 из 5

Наталья Земцова на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Никита Павленко на премьере второго сезона "Эпидемии"

Актер Никита Павленко на премьере сериала Эпидемия-2 в кинотеатре Москва
5 из 5

Никита Павленко на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5

Марьяна Спивак на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 5

Арам Вардеванян на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 5

Михаил Тройник на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 5

Наталья Земцова на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 5

Никита Павленко на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Тюрин сменил в режиссерском кресле Павла Костомарова. Он уверяет, что история в сиквеле будет "немножко другая, не как в первом сезоне и жанрово, и стилистически".
Постановщик признается, что съемки были тяжелыми. "Очень много было всего. И ковид нас подкосил, актеры заболели, мы на две недели встали. Были моменты, когда мы не успевали, у нас не было времени подготовиться", — вспоминает Тюрин.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Эльдар Калимулин на премьере второго сезона "Эпидемии"

Премьера сериала Эпидемия-2
1 из 4

Эльдар Калимулин на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Елизавета Моряк на премьере второго сезона "Эпидемии"

Актриса Елизавета Моряк на премьере сериала Эпидемия-2 в кинотеатре Москва
2 из 4

Елизавета Моряк на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Нонна Гришаева на премьере второго сезона "Эпидемии"

Актриса Нонна Гришаева на премьере сериала Эпидемия-2 в кинотеатре Москва
3 из 4

Нонна Гришаева на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса, модель, вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на премьере второго сезона "Эпидемии"

Актриса, модель, вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на премьере сериала Эпидемия-2
4 из 4

Актриса, модель, вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4

Эльдар Калимулин на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Елизавета Моряк на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4

Нонна Гришаева на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4

Актриса, модель, вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на премьере второго сезона "Эпидемии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Наталья Земцова рассказала РИА Новости, что "в новом сезоне будет много экшена, драмы, все будут понимать, что живут каждый день, как последний".
"Нам говорили: "Чем хуже вы выглядите, тем лучше". Меня стригли клочками, у нас был очень неприятный сложный пластический грим", — делится подробностями Земцова.
Проект снимался в Санкт-Петербурге и его окрестностях, Карелии, Приозерске, Москве и Подмосковье.
Первый сезон "Эпидемии" по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" вышел в Сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за неделю он попал в топ-10 просмотров в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, оказавшимся в десятке лучших неанглоязычных сериалов на этом стриминге.
Второй сезон "Эпидемии" стартовал в онлайн-кинотеатре Premier 21 апреля.
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