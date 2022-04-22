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В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии"

В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии" - РИА Новости, 22.04.2022

В Москве прошла премьера второго сезона "Эпидемии"

В столичном кинотеатре "Москва" прошла премьера второго сезона "Эпидемии" Дмитрия Тюрина. Продолжение популярного сериала представили его создатели и актеры, в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:04

2022-04-22T11:04

2022-04-22T11:04

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Москва" прошла премьера второго сезона "Эпидемии" Дмитрия Тюрина. Продолжение популярного сериала представили его создатели и актеры, в их числе Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова. События в проекте разворачиваются в период глобальной катастрофы из-за нового вируса. Герои бегут из Москвы в надежде переждать беду вдали от густо населенных городов.Тюрин сменил в режиссерском кресле Павла Костомарова. Он уверяет, что история в сиквеле будет "немножко другая, не как в первом сезоне и жанрово, и стилистически". Постановщик признается, что съемки были тяжелыми. "Очень много было всего. И ковид нас подкосил, актеры заболели, мы на две недели встали. Были моменты, когда мы не успевали, у нас не было времени подготовиться", — вспоминает Тюрин.Актриса Наталья Земцова рассказала РИА Новости, что "в новом сезоне будет много экшена, драмы, все будут понимать, что живут каждый день, как последний"."Нам говорили: "Чем хуже вы выглядите, тем лучше". Меня стригли клочками, у нас был очень неприятный сложный пластический грим", — делится подробностями Земцова.Проект снимался в Санкт-Петербурге и его окрестностях, Карелии, Приозерске, Москве и Подмосковье.Первый сезон "Эпидемии" по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" вышел в Сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за неделю он попал в топ-10 просмотров в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, оказавшимся в десятке лучших неанглоязычных сериалов на этом стриминге.Второй сезон "Эпидемии" стартовал в онлайн-кинотеатре Premier 21 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , netflix, санкт-петербург, приозерск, москва