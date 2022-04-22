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Глава Рособрнадзора не видит альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы - РИА Новости, 22.04.2022
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Глава Рособрнадзора не видит альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы
Глава Рособрнадзора не видит альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы - РИА Новости, 22.04.2022
Глава Рособрнадзора не видит альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы
Альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы в России нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:59
2022-04-22T15:14
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы в России нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим", - сказал Музаев на прямой линии "Единой России" с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года.Он отметил, что у школьников уже не возникает сомнений в справедливости и объективности экзамена, в последние годы не поступает и критических заявлений об этом от профессорско-преподавательского состава.Музаев посоветовал выпускникам школ в ходе ЕГЭ решить сначала все задания, которые у них не вызывают трудностей, а после перейти к сложным."Совет один, как по мне: если вы понимаете, что испытываете с каким-то заданием трудности, не стоит на нем акцентироваться, оставить его на время и пойти дальше. Решив все те задания, которые у вас не вызвали трудностей и вопросов, вы в оставшийся промежуток времени, уже понятно будет по таймингу, будет понятно сколько заданий останется, и тогда вы уже решите, с какого из оставшихся заданий начинать и доводить его до конца", - сказал глава Рособрнадзора.По его словам, после объявления в аудитории информации о том, что до окончания экзамена осталось 30 минут, важно перенести все ответы на бланк и не забыть про них, а не продолжать выполнять нерешенное задание.
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образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
12:59 22.04.2022 (обновлено: 15:14 22.04.2022)
 
Глава Рособрнадзора не видит альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы

Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что не видит альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы

© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы в России нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим", - сказал Музаев на прямой линии "Единой России" с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года.
Он отметил, что у школьников уже не возникает сомнений в справедливости и объективности экзамена, в последние годы не поступает и критических заявлений об этом от профессорско-преподавательского состава.
Музаев посоветовал выпускникам школ в ходе ЕГЭ решить сначала все задания, которые у них не вызывают трудностей, а после перейти к сложным.
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"Совет один, как по мне: если вы понимаете, что испытываете с каким-то заданием трудности, не стоит на нем акцентироваться, оставить его на время и пойти дальше. Решив все те задания, которые у вас не вызвали трудностей и вопросов, вы в оставшийся промежуток времени, уже понятно будет по таймингу, будет понятно сколько заданий останется, и тогда вы уже решите, с какого из оставшихся заданий начинать и доводить его до конца", - сказал глава Рособрнадзора.
По его словам, после объявления в аудитории информации о том, что до окончания экзамена осталось 30 минут, важно перенести все ответы на бланк и не забыть про них, а не продолжать выполнять нерешенное задание.
 
Образование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Анзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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