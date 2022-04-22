https://ria.ru/20220422/ege-1784893018.html

Глава Рособрнадзора не видит альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы

Глава Рособрнадзора не видит альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы - РИА Новости, 22.04.2022

Глава Рособрнадзора не видит альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы

Альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы в России нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:59

2022-04-22T12:59

2022-04-22T15:14

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы в России нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим", - сказал Музаев на прямой линии "Единой России" с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года.Он отметил, что у школьников уже не возникает сомнений в справедливости и объективности экзамена, в последние годы не поступает и критических заявлений об этом от профессорско-преподавательского состава.Музаев посоветовал выпускникам школ в ходе ЕГЭ решить сначала все задания, которые у них не вызывают трудностей, а после перейти к сложным."Совет один, как по мне: если вы понимаете, что испытываете с каким-то заданием трудности, не стоит на нем акцентироваться, оставить его на время и пойти дальше. Решив все те задания, которые у вас не вызвали трудностей и вопросов, вы в оставшийся промежуток времени, уже понятно будет по таймингу, будет понятно сколько заданий останется, и тогда вы уже решите, с какого из оставшихся заданий начинать и доводить его до конца", - сказал глава Рособрнадзора.По его словам, после объявления в аудитории информации о том, что до окончания экзамена осталось 30 минут, важно перенести все ответы на бланк и не забыть про них, а не продолжать выполнять нерешенное задание.

https://ria.ru/20220422/vuzy-1784892498.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование