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Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
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Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров
Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров
В условиях санкций Запада будущее у ЕАЭС есть, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:32
2022-04-22T16:47
евразийский экономический союз
экономика
россия
казахстан
сергей лавров
мухтар тлеуберди
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В условиях санкций Запада будущее у ЕАЭС есть, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Что касается Евразийского экономического союза, в последние месяцы было несколько заседаний на уровне вице-премьеров, специально посвященных вопросам продолжения наших интеграционных планов в новых условиях, в условиях, когда нам нужно гораздо больше полагаться на себя и на надежных партнеров из других регионов, таких, как Китайская Народная Республика... упомяну Индию, с которой у нас развивается интенсивное сотрудничество, в том числе по созданию транспортных коридоров, которые так или иначе будут выгодны для членов Евразийского экономического союза", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди."Будущее у Евразийского экономического союза есть, и все страны-члены занимаются тем, чтобы они были светлым", - заключил министр.
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евразийский экономический союз, экономика, россия, казахстан, сергей лавров, мухтар тлеуберди
16:32 22.04.2022 (обновлено: 16:47 22.04.2022)
 
Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров

Глава МИД Лавров: в условиях санкций Запада будущее у ЕАЭС есть

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В условиях санкций Запада будущее у ЕАЭС есть, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что касается Евразийского экономического союза, в последние месяцы было несколько заседаний на уровне вице-премьеров, специально посвященных вопросам продолжения наших интеграционных планов в новых условиях, в условиях, когда нам нужно гораздо больше полагаться на себя и на надежных партнеров из других регионов, таких, как Китайская Народная Республика... упомяну Индию, с которой у нас развивается интенсивное сотрудничество, в том числе по созданию транспортных коридоров, которые так или иначе будут выгодны для членов Евразийского экономического союза", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
"Будущее у Евразийского экономического союза есть, и все страны-члены занимаются тем, чтобы они были светлым", - заключил министр.
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Евразийский экономический союзЭкономикаРоссияКазахстанСергей ЛавровМухтар Тлеуберди
 
 
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