https://ria.ru/20220422/eaes-1784955910.html

Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров

Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров - РИА Новости, 22.04.2022

Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров

В условиях санкций Запада будущее у ЕАЭС есть, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:32

2022-04-22T16:32

2022-04-22T16:47

евразийский экономический союз

экономика

россия

казахстан

сергей лавров

мухтар тлеуберди

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В условиях санкций Запада будущее у ЕАЭС есть, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Что касается Евразийского экономического союза, в последние месяцы было несколько заседаний на уровне вице-премьеров, специально посвященных вопросам продолжения наших интеграционных планов в новых условиях, в условиях, когда нам нужно гораздо больше полагаться на себя и на надежных партнеров из других регионов, таких, как Китайская Народная Республика... упомяну Индию, с которой у нас развивается интенсивное сотрудничество, в том числе по созданию транспортных коридоров, которые так или иначе будут выгодны для членов Евразийского экономического союза", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди."Будущее у Евразийского экономического союза есть, и все страны-члены занимаются тем, чтобы они были светлым", - заключил министр.

https://ria.ru/20220414/eaes-1783440731.html

россия

казахстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

евразийский экономический союз, экономика, россия, казахстан, сергей лавров, мухтар тлеуберди