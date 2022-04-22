https://ria.ru/20220422/eaes-1784955910.html
Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров
Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров
В условиях санкций Запада будущее у ЕАЭС есть, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:32
2022-04-22T16:32
2022-04-22T16:47
евразийский экономический союз
экономика
россия
казахстан
сергей лавров
мухтар тлеуберди
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В условиях санкций Запада будущее у ЕАЭС есть, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Что касается Евразийского экономического союза, в последние месяцы было несколько заседаний на уровне вице-премьеров, специально посвященных вопросам продолжения наших интеграционных планов в новых условиях, в условиях, когда нам нужно гораздо больше полагаться на себя и на надежных партнеров из других регионов, таких, как Китайская Народная Республика... упомяну Индию, с которой у нас развивается интенсивное сотрудничество, в том числе по созданию транспортных коридоров, которые так или иначе будут выгодны для членов Евразийского экономического союза", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди."Будущее у Евразийского экономического союза есть, и все страны-члены занимаются тем, чтобы они были светлым", - заключил министр.
https://ria.ru/20220414/eaes-1783440731.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евразийский экономический союз, экономика, россия, казахстан, сергей лавров, мухтар тлеуберди
16:32 22.04.2022 (обновлено: 16:47 22.04.2022)
Будущее у ЕАЭС есть, считает Лавров
Глава МИД Лавров: в условиях санкций Запада будущее у ЕАЭС есть