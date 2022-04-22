https://ria.ru/20220422/dorogi-1784895928.html

Орлов обсудил ремонт дорог и поддержку животноводов в Завитинском округе

Орлов обсудил ремонт дорог и поддержку животноводов в Завитинском округе - РИА Новости, 22.04.2022

Орлов обсудил ремонт дорог и поддержку животноводов в Завитинском округе

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел встречу с администрацией Завитинского муниципального округа, основными вопросами на ней стали развитие... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:05

2022-04-22T13:05

2022-04-22T13:05

амурская область

экономика

амурская область

завитинский район

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел встречу с администрацией Завитинского муниципального округа, основными вопросами на ней стали развитие сельского хозяйства и ремонт дорог.Как уточняет правительство Приамурья, сейчас под посев ранних зерновых в Завитинском муниципальном округе подготовлено 45% земель, местные аграрии планируют увеличить урожайность по основным культурам: зерновым, сое и картофелю, но в животноводстве показатели упали, уменьшилось поголовье крупного рогатого скота и надои молока.Как пояснил министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков, аграрии связывают такие результаты с плохой погодой прошлого года, но при этом некоторым животноводам удалось достичь хороших результатов. На одной из ферм Завитинского района за год в двое увеличили надои молока, это, по мнению специалистов регионального минсельхоза, удалось благодаря соблюдению технологий кормления и содержания животных.Орлов поручил разработать новые меры поддержки для животноводов, их можно будет получить при выполнении требований минсельхоза области по содержанию скота."Возможность получить помощь от государства должна стать стимулом для фермеров заниматься животноводством строго "по науке". Направление важное. В Амурской области задача стоит к 2025 году выйти на 92% по самообеспеченности молоком. Для этого у нас сейчас строится три больших фермы, со временем мы планируем этот показатель до 100% довести. Сегодня по животноводству у нас уже действуют меры поддержки. Мы на 50% субсидируем приобретение скота, помогаем в покупке оборудования и субсидируем процент по банковским кредитам", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Следующей темой, которую обсудили на встрече с администрацией Завитинского муниципального округа, стал ремонт дорог, в этом году на него предусмотрено более 145 миллионов рублей. Планируется привести в порядок более 16 километров дороги "Завитинск – Райчихинск", а также 2 километра дорог районного центра. Помимо этого, в Завитинске будут отремонтированы три улицы (Куйбышева, Красноармейская и Мухинская), обустроено шесть пешеходных переходов и пять автобусных остановок.Строительство путепровода в Завитинске готовы начать в следующем году, сейчас проектная документация находится на госэкспертизе."Основной "дорожный приоритет" сейчас — трасса Благовещенск-Гомелевка. В прошлом году выполнили ремонт 37 километров, в этом году в норматив приведем еще 45 километров. В следующем году ремонт дороги завершим. После этого вплотную займемся еще двумя проблемными дорогами – это Завитинск-Поярково и Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка. Кроме этого, большой объем работ сейчас развернут по дороге Благовещенск-Свободный, завершается ремонт федеральной дороги "Лена", - прокомментировал Орлов.

https://ria.ru/20220420/zavitinsk-1784508381.html

https://ria.ru/20220414/zhile-1783486641.html

https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html

амурская область

завитинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, амурская область, завитинский район, василий орлов (губернатор)