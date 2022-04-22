https://ria.ru/20220422/dnr-1784858580.html

Украинские войска за сутки выпустили почти 150 снарядов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили почти 150 снарядов по ДНР - РИА Новости, 22.04.2022

Украинские войска за сутки выпустили почти 150 снарядов по ДНР

Украинские войска за минувшие сутки обстреляли семь населенных пунктов в Донецкой народной республике, выпустив 146 снарядов и мин, в том числе из РСЗО "Град",... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:59

2022-04-22T10:59

2022-04-22T10:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир путин

украина

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли семь населенных пунктов в Донецкой народной республике, выпустив 146 снарядов и мин, в том числе из РСЗО "Град", сообщила Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки противник выпустил 146 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82-миллиметровых миномётов. Под обстрелы попали районы семи населённых пунктов республики. В результате украинской агрессии девять мирных жителей получили ранения. Повреждены 17 жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры и одно транспортное средство", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, владимир путин, украина, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика