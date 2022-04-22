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Украинские войска за 65 дней более 2,1 тысячи раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за 65 дней более 2,1 тысячи раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.04.2022

Украинские войска за 65 дней более 2,1 тысячи раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за 65 дней эскалации более 2,1 тысячи раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 22,2 тысячи боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:07

2022-04-22T10:07

2022-04-22T10:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска за 65 дней эскалации более 2,1 тысячи раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 22,2 тысячи боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 65 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2134 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1925. Всего противником выпущено 22 229 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 4 ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2704 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале представительства.За этот же период погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок, ранения различной степени тяжести получили 350 мирных жителей, включая 28 детей.Повреждено 2556 жилых домов и 572 объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины