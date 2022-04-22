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Украинские войска за сутки более 20 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки более 20 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 22.04.2022

Украинские войска за сутки более 20 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, ранены четыре мирных жителя, РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:09

2022-04-22T09:09

2022-04-22T09:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 152 мм, артиллерию 122 мм, на горловском – артиллерию 152 мм, артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, минометы 82 мм, подствольный гранатомет, стрелковое оружие", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации. При этом выпущено около 146 единиц различных боеприпасов.Ранения получили четыре мирных жителя, повреждено 17 домов и четыре объекта инфраструктуры.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов : Донецк (Петровский район), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Гольмовский, Железная Балка, Ясиноватая, Минеральное, Александровка, Еленовка, уточнило представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс