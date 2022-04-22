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Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/dialog-1784860585.html
Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным
Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным - РИА Новости, 22.04.2022
Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему сложно "сталкиваться с отрицанием фактов" в разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, о которых... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:06
2022-04-22T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
франция
россия
италия
эммануэль макрон
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РИМ, 22 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему сложно "сталкиваться с отрицанием фактов" в разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, о которых "каждый раз" его просил Владимир Зеленский."Мы должны будем продолжать переговоры с Владимиром Путиным. Мы с Марио (Драги – премьером Италии – ред.) не разговаривали с ним после сцен в Буче. Мы все были ошеломлены, подавлены. Я разговаривал с Владимиром Путиным каждый раз, когда меня просил Зеленский. Нельзя забывать, что украинский президент хочет этого контакта. Именно в этом контексте наша роль полезна", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.По словам Макрона, будущее заключение мирного соглашения потребует стран гарантов, и "если из усталости" европейские лидеры "сделают выбор" в пользу отсутствия контактов с Путиным, то с ним будут говорить лидеры Турции, Индии и Китая. В таком случае, подчеркнул Макрон, "строить мир в Европе будут не европейцы"."Даже если это очень тяжело и иногда неэффективно, необходимо настаивать", - сказал французский президент.Макрон согласился c корреспондентами издания в том, что имеет "моральную, психологическую усталость" от многочисленных разговоров с Путиным. "Да. Тяжело оказываться перед отрицанием фактов. Тяжело часами разговаривать с президентом Зеленским, с людьми, которые переживают ужас, очевидный ужас. Все мы потрясены. И тогда перед вами оказывается кто-то, кто это отрицает, кто смеется над этим, кто повторяет, что это просто розыгрыш", - сказал президент Франции."Президент Владимир Путин является руководителем России. История объяснит, что произошло в последние годы, потому что уроженец Санкт-Петербурга, долгое время живший в Германии, посвятивший первые десять лет своей национальной политической жизни построению возвращения России в ансамбль народов, смог затем методично уничтожить то, что сделал. Возвращаясь к имперским мечтам начала двадцатого или девятнадцатого века. Я не высказываю мнение, это реальность перед нашими глазами. Но нужно построить что-то с ним. Он умный человек, я не оспариваю это. Он умный человек. И хочется верить, что в нем еще есть что-то, что заставляет его хотеть оставить истории, своему народу, что-то помимо хаоса и бесчестья. И я не хочу оставить эту нить", - заявил Макрон.
https://ria.ru/20220420/zelenskiy-1784547880.html
https://ria.ru/20220420/makron-1784606441.html
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в мире, владимир путин, франция, россия, италия, эммануэль макрон
11:06 22.04.2022
 
Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным

Президент Франции Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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РИМ, 22 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему сложно "сталкиваться с отрицанием фактов" в разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, о которых "каждый раз" его просил Владимир Зеленский.
"Мы должны будем продолжать переговоры с Владимиром Путиным. Мы с Марио (Драги – премьером Италии – ред.) не разговаривали с ним после сцен в Буче. Мы все были ошеломлены, подавлены. Я разговаривал с Владимиром Путиным каждый раз, когда меня просил Зеленский. Нельзя забывать, что украинский президент хочет этого контакта. Именно в этом контексте наша роль полезна", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 17:28
Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с Макроном
По словам Макрона, будущее заключение мирного соглашения потребует стран гарантов, и "если из усталости" европейские лидеры "сделают выбор" в пользу отсутствия контактов с Путиным, то с ним будут говорить лидеры Турции, Индии и Китая. В таком случае, подчеркнул Макрон, "строить мир в Европе будут не европейцы".
"Даже если это очень тяжело и иногда неэффективно, необходимо настаивать", - сказал французский президент.
Макрон согласился c корреспондентами издания в том, что имеет "моральную, психологическую усталость" от многочисленных разговоров с Путиным. "Да. Тяжело оказываться перед отрицанием фактов. Тяжело часами разговаривать с президентом Зеленским, с людьми, которые переживают ужас, очевидный ужас. Все мы потрясены. И тогда перед вами оказывается кто-то, кто это отрицает, кто смеется над этим, кто повторяет, что это просто розыгрыш", - сказал президент Франции.
"Президент Владимир Путин является руководителем России. История объяснит, что произошло в последние годы, потому что уроженец Санкт-Петербурга, долгое время живший в Германии, посвятивший первые десять лет своей национальной политической жизни построению возвращения России в ансамбль народов, смог затем методично уничтожить то, что сделал. Возвращаясь к имперским мечтам начала двадцатого или девятнадцатого века. Я не высказываю мнение, это реальность перед нашими глазами. Но нужно построить что-то с ним. Он умный человек, я не оспариваю это. Он умный человек. И хочется верить, что в нем еще есть что-то, что заставляет его хотеть оставить истории, своему народу, что-то помимо хаоса и бесчестья. И я не хочу оставить эту нить", - заявил Макрон.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 23:13
Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинФранцияРоссияИталияЭммануэль Макрон
 
 
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