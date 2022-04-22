Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным
Президент Франции Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
РИМ, 22 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему сложно "сталкиваться с отрицанием фактов" в разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, о которых "каждый раз" его просил Владимир Зеленский.
"Мы должны будем продолжать переговоры с Владимиром Путиным. Мы с Марио (Драги – премьером Италии – ред.) не разговаривали с ним после сцен в Буче. Мы все были ошеломлены, подавлены. Я разговаривал с Владимиром Путиным каждый раз, когда меня просил Зеленский. Нельзя забывать, что украинский президент хочет этого контакта. Именно в этом контексте наша роль полезна", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
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По словам Макрона, будущее заключение мирного соглашения потребует стран гарантов, и "если из усталости" европейские лидеры "сделают выбор" в пользу отсутствия контактов с Путиным, то с ним будут говорить лидеры Турции, Индии и Китая. В таком случае, подчеркнул Макрон, "строить мир в Европе будут не европейцы".
"Даже если это очень тяжело и иногда неэффективно, необходимо настаивать", - сказал французский президент.
Макрон согласился c корреспондентами издания в том, что имеет "моральную, психологическую усталость" от многочисленных разговоров с Путиным. "Да. Тяжело оказываться перед отрицанием фактов. Тяжело часами разговаривать с президентом Зеленским, с людьми, которые переживают ужас, очевидный ужас. Все мы потрясены. И тогда перед вами оказывается кто-то, кто это отрицает, кто смеется над этим, кто повторяет, что это просто розыгрыш", - сказал президент Франции.
"Президент Владимир Путин является руководителем России. История объяснит, что произошло в последние годы, потому что уроженец Санкт-Петербурга, долгое время живший в Германии, посвятивший первые десять лет своей национальной политической жизни построению возвращения России в ансамбль народов, смог затем методично уничтожить то, что сделал. Возвращаясь к имперским мечтам начала двадцатого или девятнадцатого века. Я не высказываю мнение, это реальность перед нашими глазами. Но нужно построить что-то с ним. Он умный человек, я не оспариваю это. Он умный человек. И хочется верить, что в нем еще есть что-то, что заставляет его хотеть оставить истории, своему народу, что-то помимо хаоса и бесчестья. И я не хочу оставить эту нить", - заявил Макрон.