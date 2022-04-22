https://ria.ru/20220422/dezinformatsiya-1784881640.html

Песков ответил на заявление Госдепа о "дезинформации" Путина по Мариуполю

Песков ответил на заявление Госдепа о "дезинформации" Путина по Мариуполю - РИА Новости, 22.04.2022

Песков ответил на заявление Госдепа о "дезинформации" Путина по Мариуполю

В заявлении госдепартамента США про "дезинформацию" президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, следует ориентироваться на... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:19

2022-04-22T12:19

2022-04-22T12:29

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

сша

россия

владимир путин

нед прайс

сергей шойгу

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В заявлении госдепартамента США про "дезинформацию" президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, следует ориентироваться на сведения министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в течение двух последних дней с 14 до 16 часов был объявлен режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако пока с мариупольского завода никто не вышел.Позже, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией."В этих заявлениях нет и доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая была вчера предоставлена по линии министерства обороны, которую докладывал министр обороны Шойгу (Сергей) на встрече с президентом Путиным",- сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220421/shturm-1784640605.html

мариуполь

сша

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Влада Копылова

мариуполь, в мире, сша, россия, владимир путин, нед прайс, сергей шойгу