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Песков ответил на заявление Госдепа о "дезинформации" Путина по Мариуполю - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/dezinformatsiya-1784881640.html
Песков ответил на заявление Госдепа о "дезинформации" Путина по Мариуполю
Песков ответил на заявление Госдепа о "дезинформации" Путина по Мариуполю - РИА Новости, 22.04.2022
Песков ответил на заявление Госдепа о "дезинформации" Путина по Мариуполю
В заявлении госдепартамента США про "дезинформацию" президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, следует ориентироваться на... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:19
2022-04-22T12:29
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
сша
россия
владимир путин
нед прайс
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В заявлении госдепартамента США про "дезинформацию" президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, следует ориентироваться на сведения министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в течение двух последних дней с 14 до 16 часов был объявлен режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако пока с мариупольского завода никто не вышел.Позже, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией."В этих заявлениях нет и доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая была вчера предоставлена по линии министерства обороны, которую докладывал министр обороны Шойгу (Сергей) на встрече с президентом Путиным",- сказал Песков журналистам.
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мариуполь, в мире, сша, россия, владимир путин, нед прайс, сергей шойгу
12:19 22.04.2022 (обновлено: 12:29 22.04.2022)
 
Песков ответил на заявление Госдепа о "дезинформации" Путина по Мариуполю

Песков заявил, что в заявлении Госдепа о "дезинформации" Путина по Мариуполю нет правды

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь
Бойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В заявлении госдепартамента США про "дезинформацию" президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, следует ориентироваться на сведения министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в течение двух последних дней с 14 до 16 часов был объявлен режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако пока с мариупольского завода никто не вышел.
Позже, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией.
"В этих заявлениях нет и доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая была вчера предоставлена по линии министерства обороны, которую докладывал министр обороны Шойгу (Сергей) на встрече с президентом Путиным",- сказал Песков журналистам.
Путин о штурме промышленной зоны Азовстали: Приказываю отменить - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 10:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреСШАРоссияВладимир ПутинНед ПрайсСергей Шойгу
 
 
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