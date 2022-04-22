https://ria.ru/20220422/chekhiya-1785028115.html

Чехия хочет заменить Россию в Совете ООН по правам человека

Чехия хочет заменить Россию в Совете ООН по правам человека - РИА Новости, 22.04.2022

Чехия хочет заменить Россию в Совете ООН по правам человека

Чехия готова заменить РФ в Совете ООН по правам человека, она уже подала свою кандидатуру, сообщил в пятницу в Twitter МИД Чехии. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T22:28

2022-04-22T22:28

2022-04-22T22:28

в мире

мария захарова

россия

украина

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генеральная ассамблея оон

оон

чехия

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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Чехия готова заменить РФ в Совете ООН по правам человека, она уже подала свою кандидатуру, сообщил в пятницу в Twitter МИД Чехии."Россия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения на Украине. Поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека было приостановлено. Чешская Республика хочет заменить Россию в Совете, мы только что подали свою кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом чешского правительства", - говорится в сообщении.Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за российской спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приостановка членства России в СПЧ ООН никакой "добавочной стоимости" самому Совету не приносит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала стремление "отменить" членство России в Совете ООН по правам человека попыткой воздействовать на Москву за независимую политику.

https://ria.ru/20220416/oon-1783862041.html

https://ria.ru/20220407/sovet-1782304407.html

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украина

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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