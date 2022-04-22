Чехия хочет заменить Россию в Совете ООН по правам человека
Чехия подала заявку на замену России в Совете ООН по правам человека
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Чехия готова заменить РФ в Совете ООН по правам человека, она уже подала свою кандидатуру, сообщил в пятницу в Twitter МИД Чехии.
"Россия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения на Украине. Поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека было приостановлено. Чешская Республика хочет заменить Россию в Совете, мы только что подали свою кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом чешского правительства", - говорится в сообщении.
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Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за российской спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приостановка членства России в СПЧ ООН никакой "добавочной стоимости" самому Совету не приносит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала стремление "отменить" членство России в Совете ООН по правам человека попыткой воздействовать на Москву за независимую политику.
7 апреля, 19:51Совет ООН по правам человека