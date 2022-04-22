СМИ: США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ
Блумберг: США, Германия, Япония ушли с выступления России на форуме Всемирного банка и МВФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Представители ряда стран, таких как США, Германия и Япония, в пятницу покинули совместное заседание комитета по развитию Всемирного банка и Международного валютного фонда, когда начал выступать представитель России, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По сообщению агентства, комитет, о котором идет речь, представляет собой форум Всемирного банка и МВФ, предназначенный для достижения межправительственного консенсуса по вопросам развития. Уточняется, что в состав комитета входят 25 членов, как правило, это министры финансов или развития.
Отмечается, что это уже второй подобный случай в Вашингтоне на этой неделе: первый произошел во время выступления РФ на встрече G20.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Глава британского минфина Риши Сунак подтвердил информацию, что представители Великобритании покинули заседание во время выступления российской стороны.
Кроме этого, министр финансов Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, где они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к фото говорилось, что "Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать".
Ранее министр финансов Индонезии, которая является председателем "большой двадцатки" в этом году, Сри Мульяни заявила, что страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине.
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