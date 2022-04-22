https://ria.ru/20220422/boykot-1785000691.html

СМИ: США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ

СМИ: США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ - РИА Новости, 22.04.2022

СМИ: США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ

Представители ряда стран, таких как США, Германия и Япония, в пятницу покинули совместное заседание комитета по развитию Всемирного банка и Международного... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:31

2022-04-22T19:31

2022-04-22T19:31

сша

большая двадцатка

всемирный банк

мвф

кристин лагард

христя фриланд

джанет йеллен

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Представители ряда стран, таких как США, Германия и Япония, в пятницу покинули совместное заседание комитета по развитию Всемирного банка и Международного валютного фонда, когда начал выступать представитель России, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По сообщению агентства, комитет, о котором идет речь, представляет собой форум Всемирного банка и МВФ, предназначенный для достижения межправительственного консенсуса по вопросам развития. Уточняется, что в состав комитета входят 25 членов, как правило, это министры финансов или развития.Отмечается, что это уже второй подобный случай в Вашингтоне на этой неделе: первый произошел во время выступления РФ на встрече G20.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Глава британского минфина Риши Сунак подтвердил информацию, что представители Великобритании покинули заседание во время выступления российской стороны.Кроме этого, министр финансов Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, где они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к фото говорилось, что "Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать".Ранее министр финансов Индонезии, которая является председателем "большой двадцатки" в этом году, Сри Мульяни заявила, что страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине.

https://ria.ru/20220420/g20-1784482291.html

сша

германия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, большая двадцатка, всемирный банк, мвф, кристин лагард, христя фриланд, джанет йеллен, германия, япония