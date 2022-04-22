Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/boykot-1785000691.html
СМИ: США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ
СМИ: США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ - РИА Новости, 22.04.2022
СМИ: США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ
Представители ряда стран, таких как США, Германия и Япония, в пятницу покинули совместное заседание комитета по развитию Всемирного банка и Международного... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:31
2022-04-22T19:31
сша
большая двадцатка
всемирный банк
мвф
кристин лагард
христя фриланд
джанет йеллен
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Представители ряда стран, таких как США, Германия и Япония, в пятницу покинули совместное заседание комитета по развитию Всемирного банка и Международного валютного фонда, когда начал выступать представитель России, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По сообщению агентства, комитет, о котором идет речь, представляет собой форум Всемирного банка и МВФ, предназначенный для достижения межправительственного консенсуса по вопросам развития. Уточняется, что в состав комитета входят 25 членов, как правило, это министры финансов или развития.Отмечается, что это уже второй подобный случай в Вашингтоне на этой неделе: первый произошел во время выступления РФ на встрече G20.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Глава британского минфина Риши Сунак подтвердил информацию, что представители Великобритании покинули заседание во время выступления российской стороны.Кроме этого, министр финансов Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, где они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к фото говорилось, что "Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать".Ранее министр финансов Индонезии, которая является председателем "большой двадцатки" в этом году, Сри Мульяни заявила, что страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине.
https://ria.ru/20220420/g20-1784482291.html
сша
германия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, большая двадцатка, всемирный банк, мвф, кристин лагард, христя фриланд, джанет йеллен, германия, япония
19:31 22.04.2022
 
СМИ: США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ

Блумберг: США, Германия, Япония ушли с выступления России на форуме Всемирного банка и МВФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Представители ряда стран, таких как США, Германия и Япония, в пятницу покинули совместное заседание комитета по развитию Всемирного банка и Международного валютного фонда, когда начал выступать представитель России, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По сообщению агентства, комитет, о котором идет речь, представляет собой форум Всемирного банка и МВФ, предназначенный для достижения межправительственного консенсуса по вопросам развития. Уточняется, что в состав комитета входят 25 членов, как правило, это министры финансов или развития.
Отмечается, что это уже второй подобный случай в Вашингтоне на этой неделе: первый произошел во время выступления РФ на встрече G20.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Глава британского минфина Риши Сунак подтвердил информацию, что представители Великобритании покинули заседание во время выступления российской стороны.
Кроме этого, министр финансов Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, где они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к фото говорилось, что "Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать".
Ранее министр финансов Индонезии, которая является председателем "большой двадцатки" в этом году, Сри Мульяни заявила, что страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 13:54
В ЕС не выработали общую позицию по бойкоту России в G20
 
СШАБольшая двадцаткаВсемирный банкМВФКристин ЛагардХристя ФриландДжанет ЙелленГерманияЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала