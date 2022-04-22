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Бельгия продолжит поставки оружия на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
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Бельгия продолжит поставки оружия на Украину, сообщили СМИ
Бельгия продолжит поставки оружия на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
Бельгия продолжит поставки оружия на Украину, сообщили СМИ
Бельгия продолжает поставки оружия украинской армии, на эти цели было уже потрачено 76 миллионов евро, сообщила в пятницу бельгийская газета LeSoir. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T21:35
2022-04-22T21:35
в мире
сергей шойгу
сергей рудской
владимир путин
россия
бельгия
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Бельгия продолжает поставки оружия украинской армии, на эти цели было уже потрачено 76 миллионов евро, сообщила в пятницу бельгийская газета LeSoir."С 24 февраля было оказано военной помощи со стороны Бельгии на 76 миллионов евро. В частности, было отправлено пять тысяч штурмовых винтовок FNC, 200 единиц противотанкового оружия, 3,8 тысячи тонн топлива, а также защитное снаряжение", - сообщил газете источник в бельгийском правительстве.Отмечается, что далее Бельгия намерена передать Украине противотанковые ракетные комплексы Milan, которые уже поставляет Франция. Бельгийские СМИ также не исключают поставку самоходных артиллерийских установок M109. Однако, как пишет LeSoir, в настоящее время бельгийская армия не располагает такими установками. Ведутся ли переговоры об их закупке, не сообщается.Ранее сообщалось, что Бельгия также передает Украине бронежилеты и приборы ночного видения.Стоимость этих поставок Бельгия намерена компенсировать из Европейского фонда мира. Страны ЕС договорились выделить 1,5 миллиарда евро на финансирование военной помощи Украине.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, отмечал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784562503.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/mid-1784542734.html
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в мире, сергей шойгу, сергей рудской, владимир путин, россия, бельгия, украина, евросоюз, вооруженные силы рф
21:35 22.04.2022
 
Бельгия продолжит поставки оружия на Украину, сообщили СМИ

LeSoir: Бельгия продолжит поставки оружия Киеву, на эти цели потратили 76 миллионов евро

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрюссель
Брюссель - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Бельгия продолжает поставки оружия украинской армии, на эти цели было уже потрачено 76 миллионов евро, сообщила в пятницу бельгийская газета LeSoir.
"С 24 февраля было оказано военной помощи со стороны Бельгии на 76 миллионов евро. В частности, было отправлено пять тысяч штурмовых винтовок FNC, 200 единиц противотанкового оружия, 3,8 тысячи тонн топлива, а также защитное снаряжение", - сообщил газете источник в бельгийском правительстве.
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Отмечается, что далее Бельгия намерена передать Украине противотанковые ракетные комплексы Milan, которые уже поставляет Франция. Бельгийские СМИ также не исключают поставку самоходных артиллерийских установок M109. Однако, как пишет LeSoir, в настоящее время бельгийская армия не располагает такими установками. Ведутся ли переговоры об их закупке, не сообщается.
Ранее сообщалось, что Бельгия также передает Украине бронежилеты и приборы ночного видения.
Стоимость этих поставок Бельгия намерена компенсировать из Европейского фонда мира. Страны ЕС договорились выделить 1,5 миллиарда евро на финансирование военной помощи Украине.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, отмечал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В МИД не исключили применения Украиной американского оружия против России
 
В миреСергей ШойгуСергей РудскойВладимир ПутинРоссияБельгияУкраинаЕвросоюзВооруженные силы РФ
 
 
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