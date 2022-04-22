Бабкина объяснила нежелание Пелагеи обращаться к ней за советом
Бабкина объяснила нежелание Пелагеи и других народников обращаться к ней за советом
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Надежда Бабкина объяснила, почему Пелагея и другие народницы вроде Марины Девятовой не обратятся к ней за советом по поводу творчества.
"Они прекрасные люди, замечательно поют. Идеи нет. Пелагея ко мне не придет. Я знаю, что не придет, потому что Пелагеей тоже кто-то руководит. Может они и боятся ко мне подходить, потому что многие до сих пор считают, что я злая, самовластная, грубая… У меня ж голос такой низкий. А так я – сама нежность", – сказала Бабкина.
Певица Пелагея
Певица в интервью на YouTube-канале "Откройте, Давид!" добавила, что исполнителям народной песни желательно объединяться.
"Жаба давит. А у меня была мысль объединить всех народников. Не потому, что я должна ими руководить, а все-таки, когда ты в единении, то другая философия. Как круг, как солнце, как блин. Разобщения очень много. У каждого в голове похоже: лишь бы выжить, а каким способом – у каждого своя конструкция", – заключила звезда.
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