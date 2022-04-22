https://ria.ru/20220422/babkina-1784961077.html

Бабкина объяснила нежелание Пелагеи обращаться к ней за советом

Бабкина объяснила нежелание Пелагеи обращаться к ней за советом - РИА Новости, 22.04.2022

Бабкина объяснила нежелание Пелагеи обращаться к ней за советом

Надежда Бабкина объяснила, почему Пелагея и другие народницы вроде Марины Девятовой не обратятся к ней за советом по поводу творчества. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:06

2022-04-22T17:06

2022-04-22T17:06

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Надежда Бабкина объяснила, почему Пелагея и другие народницы вроде Марины Девятовой не обратятся к ней за советом по поводу творчества.Певица в интервью на YouTube-канале "Откройте, Давид!" добавила, что исполнителям народной песни желательно объединяться.Ранее пользователи удивились изменениям во внешнем виде Марины Девятовой: в Сети отметили, что артистка сильно поправилась.

https://ria.ru/20220127/devyatova-1769742251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, надежда бабкина, пелагея