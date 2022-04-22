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Бабкина объяснила нежелание Пелагеи обращаться к ней за советом - РИА Новости, 22.04.2022
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Шоубиз
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Бабкина объяснила нежелание Пелагеи обращаться к ней за советом
Бабкина объяснила нежелание Пелагеи обращаться к ней за советом - РИА Новости, 22.04.2022
Бабкина объяснила нежелание Пелагеи обращаться к ней за советом
Надежда Бабкина объяснила, почему Пелагея и другие народницы вроде Марины Девятовой не обратятся к ней за советом по поводу творчества. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:06
2022-04-22T17:06
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
надежда бабкина
пелагея
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Надежда Бабкина объяснила, почему Пелагея и другие народницы вроде Марины Девятовой не обратятся к ней за советом по поводу творчества.Певица в интервью на YouTube-канале "Откройте, Давид!" добавила, что исполнителям народной песни желательно объединяться.Ранее пользователи удивились изменениям во внешнем виде Марины Девятовой: в Сети отметили, что артистка сильно поправилась.
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знаменитости, шоу-бизнес, надежда бабкина, пелагея
17:06 22.04.2022
 
Бабкина объяснила нежелание Пелагеи обращаться к ней за советом

Бабкина объяснила нежелание Пелагеи и других народников обращаться к ней за советом

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Надежда Бабкина объяснила, почему Пелагея и другие народницы вроде Марины Девятовой не обратятся к ней за советом по поводу творчества.

"Они прекрасные люди, замечательно поют. Идеи нет. Пелагея ко мне не придет. Я знаю, что не придет, потому что Пелагеей тоже кто-то руководит. Может они и боятся ко мне подходить, потому что многие до сих пор считают, что я злая, самовластная, грубая… У меня ж голос такой низкий. А так я – сама нежность", – сказала Бабкина.

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Певица Пелагея
Певица в интервью на YouTube-канале "Откройте, Давид!" добавила, что исполнителям народной песни желательно объединяться.

"Жаба давит. А у меня была мысль объединить всех народников. Не потому, что я должна ими руководить, а все-таки, когда ты в единении, то другая философия. Как круг, как солнце, как блин. Разобщения очень много. У каждого в голове похоже: лишь бы выжить, а каким способом – у каждого своя конструкция", – заключила звезда.

Ранее пользователи удивились изменениям во внешнем виде Марины Девятовой: в Сети отметили, что артистка сильно поправилась.
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