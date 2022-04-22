https://ria.ru/20220422/azovstal-1784932134.html

Путин провел переговоры с председателем Евросовета Мишелем

Путин провел переговоры с председателем Евросовета Мишелем - РИА Новости, 22.04.2022

Путин провел переговоры с председателем Евросовета Мишелем

Владимир Путин провел продолжительные телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Кремля. Собеседники обсудили обстановку на РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:26

2022-04-22T15:26

2022-04-22T21:01

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел продолжительные телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Кремля. Собеседники обсудили обстановку на Украине, гуманитарные проблемы в Мариуполе и ситуацию в Нагорном Карабахе.МариупольВласти Украины не позволяют заблокированным на "Азовстали" покинуть предприятие, заявил Путин. Он отметил, что после освобождения Мариуполя приказал отменить штурм промзоны.Российский лидер также рассказал Мишелю о постоянно предпринимаемых шагах по защите мирного населения Мариуполя, в том числе открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины.Позиция Европы и КиеваПутин обратил внимание своего собеседника на "безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков".Он отметил, что Брюссель может надавить на киевские власти с целью прекращения массированных обстрелов населенных пунктов Донбасса.Отвечая Мишелю на призыв лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин указал, что возможность таких переговоров зависит только от конкретных результатов продолжающихся контактов между представителями Москвы и Киева, на которых "украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения".В свою очередь, председатель Евросовета проинформировал российского лидера о недавней поездке в Киев и переговорах с руководством Украины.Нагорный КарабахТакже собеседники затронули вопрос обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе с учетом состоявшихся у Путина и Мишеля контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Российский лидер сообщил о предпринимаемых шагах по реализации проектов восстановления экономических и транспортных связей, а также по запуску переговоров для выработки мирного договора между двумя странами.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор продолжалась зачистка отдельных районов. Накануне стало известно о полном освобождении города. Как доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу, около двух тысяч боевиков остаются на предприятии "Азовсталь", а операция по полному освобождению территории предприятия займет до четырех дней. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, а заблокировать промзону так, чтобы "муха не пролетела".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Военные уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220422/azovstal-1784903461.html

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784809830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, россия, евросоюз, владимир путин, шарль мишель