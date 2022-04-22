15:26 22.04.2022 (обновлено: 21:01 22.04.2022)
Путин провел переговоры с председателем Евросовета Мишелем
Путин напомнил Мишелю, что Киев не позволяет находящимся на "Азовстали" боевикам сдаться
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел продолжительные телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Кремля. Собеседники обсудили обстановку на Украине, гуманитарные проблемы в Мариуполе и ситуацию в Нагорном Карабахе.
Мариуполь
"Сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью", — говорится в сообщении.
Российский лидер также рассказал Мишелю о постоянно предпринимаемых шагах по защите мирного населения Мариуполя, в том числе открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины.
Позиция Европы и Киева
Путин обратил внимание своего собеседника на "безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков".
"Руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах", — добавили в Кремле.
Отвечая Мишелю на призыв лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин указал, что возможность таких переговоров зависит только от конкретных результатов продолжающихся контактов между представителями Москвы и Киева, на которых "украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения".
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В свою очередь, председатель Евросовета проинформировал российского лидера о недавней поездке в Киев и переговорах с руководством Украины.
Нагорный Карабах
Также собеседники затронули вопрос обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе с учетом состоявшихся у Путина и Мишеля контактов с лидерами Армении и Азербайджана.
"Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", — говорится в сообщении.
Российский лидер сообщил о предпринимаемых шагах по реализации проектов восстановления экономических и транспортных связей, а также по запуску переговоров для выработки мирного договора между двумя странами.
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор продолжалась зачистка отдельных районов. Накануне стало известно о полном освобождении города. Как доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу, около двух тысяч боевиков остаются на предприятии "Азовсталь", а операция по полному освобождению территории предприятия займет до четырех дней. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, а заблокировать промзону так, чтобы "муха не пролетела".
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Военные уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.