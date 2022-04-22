https://ria.ru/20220422/azovstal-1784903461.html

Режим тишины на "Азовстали" введут, если боевики поднимут белые флаги

Режим тишины на "Азовстали" введут, если боевики поднимут белые флаги - РИА Новости, 22.04.2022

Режим тишины на "Азовстали" введут, если боевики поднимут белые флаги

Российские военные готовы объявить гуманитарную паузу для выхода всех, кто заблокирован на "Азовстали", сигналом с украинской стороны должны стать поднятые... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:34

2022-04-22T13:34

2022-04-22T15:40

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские военные готовы объявить гуманитарную паузу для выхода всех, кто заблокирован на "Азовстали", сигналом с украинской стороны должны стать поднятые белые флаги, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В ответ на продолжающиеся утверждения украинской стороны о якобы нахождении на "Азовстали" мирного населения в очередной раз заявляем, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц, если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината, а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих", — подчеркнул генерал-полковник.Он пояснил, что этот режим вступит в силу, если украинские вооруженные формирования поднимут белые флаги по всему периметру предприятия или на отдельных направлениях. Сразу после этого российские Вооруженные силы и формирования ДНР "немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн".Как сообщил накануне министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, на "Азовстали" остаются заблокированными более двух тысяч боевиков. Он добавил, что операцию по полному освобождению предприятия можно завершить за четыре дня. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, а заблокировать промзону так, чтобы "муха не пролетела".Как пояснил Путин, он исходит из необходимости сохранять жизнь и здоровье "наших солдат и офицеров".Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор продолжалась зачистка города. Остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело, укрываются на "Азовстали".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Военные уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784809830.html

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

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Территория "Азовстали" с коптера после объявления об отмене штурма Территория "Азовстали" с беспилотника РИА Новости. Видео снято уже после объявления о том, что штурм отменяется, во время съёмки не было видно обстрелов и боев. 2022-04-22T13:34 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, мариуполь