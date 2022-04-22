https://ria.ru/20220422/azov-1784970814.html

На базе "Азова" под Мариуполем нашли секретные методички армии США

На базе "Азова" под Мариуполем нашли секретные методички армии США - РИА Новости, 22.04.2022

На базе "Азова" под Мариуполем нашли секретные методички армии США

Российские военные нашли на базе нацбата "Азов" под Мариуполем методические пособия американской армии, передает с места событий корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:17

2022-04-22T17:17

2022-04-22T19:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

батальон "азов"

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МАРИУПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Российские военные нашли на базе нацбата "Азов" под Мариуполем методические пособия американской армии, передает с места событий корреспондент РИА Новости.Как утверждается, показанные распечатки — методички армии США на украинском и английских языках, предназначенные, в частности, для обучения борьбы с партизанством и ведения разведки.Российские военные заявили, что такие документы подлежат уничтожению, если их невозможно забрать с собой, покидая позиции, однако боевики "Азова" этого сделать не успели.В представленных материалах также указано, что избавляться от них надо таким способом, который предотвращает возможность восстановления.Как уточнил журналист, на базе "Азова" под Мариуполем располагалось формирование диверсантов под названием "SS Медведи".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом региона после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над локацией, а ее восточные окраины стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.С 7 марта 2022 года, как заявил замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов, город окружен и боевиков вытесняют из районов. Бойцы ВСУ, националистического полка "Азов", против которых в России возбуждено уголовное дело, а также иностранные наемники оказались заблокированы на территории завода "Азовсталь". Накануне президент России Владимир Путин приказал отменить его штурм. В течение двух последних дней на два часа объявлялся режим тишины, прекращались все боевые действия и открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако пока с мариупольского завода никто не вышел.

https://ria.ru/20220422/voennoplennye-1784979068.html

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784799339.html

мариуполь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На базе "Азова"* под Мариуполем найдены секретные уставы и методички армии США На базе "Азова" под Мариуполем найдены секретные уставы и методички армии США, в частности для подразделений разведки, 2022-04-22T17:17 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, батальон "азов"