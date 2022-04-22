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В Азербайджане отменят масочный режим - РИА Новости, 22.04.2022
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Туризм
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В Азербайджане отменят масочный режим
В Азербайджане отменят масочный режим - РИА Новости, 22.04.2022
В Азербайджане отменят масочный режим
В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров страны. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:35
2022-04-22T14:36
туризм
азербайджан
пандемия
медицинские маски
коронавирус covid-19
новости - туризм
туризм
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БАКУ, 22 апр — РИА Новости. В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров страны."С 1 мая 2022 года отменяется требование использования средств индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор) в условиях особого карантинного режима, который продлен до 1 июля 2022 года", — уточнили в кабмине.В ведомстве отметили, что использование масок на территории международного аэропорта и в образовательных учреждениях больше не является обязательным, но рекомендуется.Сейчас для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан) или справка переболевшего. Правила не касаются детей до 18 лет. С 15 апреля Азербайджан отменил обязательный для въезда ПЦР-тест.Прямые рейсы есть: стоимость билетов начинается от 25 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в конце апреля.
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азербайджан, пандемия, медицинские маски, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, туристы
14:35 22.04.2022 (обновлено: 14:36 22.04.2022)
 
В Азербайджане отменят масочный режим

В Азербайджане отменят требование об обязательном ношении масок с 1 мая, сообщаает кабмин

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БАКУ, 22 апр — РИА Новости. В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров страны.
"С 1 мая 2022 года отменяется требование использования средств индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор) в условиях особого карантинного режима, который продлен до 1 июля 2022 года", — уточнили в кабмине.
В ведомстве отметили, что использование масок на территории международного аэропорта и в образовательных учреждениях больше не является обязательным, но рекомендуется.
Сейчас для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан) или справка переболевшего. Правила не касаются детей до 18 лет. С 15 апреля Азербайджан отменил обязательный для въезда ПЦР-тест.
Прямые рейсы есть: стоимость билетов начинается от 25 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в конце апреля.
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