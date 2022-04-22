https://ria.ru/20220422/azerbaydzhan-1784907712.html
В Азербайджане отменят масочный режим
В Азербайджане отменят масочный режим - РИА Новости, 22.04.2022
В Азербайджане отменят масочный режим
В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров страны. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:35
2022-04-22T14:35
2022-04-22T14:36
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БАКУ, 22 апр — РИА Новости. В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров страны."С 1 мая 2022 года отменяется требование использования средств индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор) в условиях особого карантинного режима, который продлен до 1 июля 2022 года", — уточнили в кабмине.В ведомстве отметили, что использование масок на территории международного аэропорта и в образовательных учреждениях больше не является обязательным, но рекомендуется.Сейчас для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан) или справка переболевшего. Правила не касаются детей до 18 лет. С 15 апреля Азербайджан отменил обязательный для въезда ПЦР-тест.Прямые рейсы есть: стоимость билетов начинается от 25 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в конце апреля.
https://ria.ru/20220421/otpusk-1784523629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, пандемия, медицинские маски, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, туристы
14:35 22.04.2022 (обновлено: 14:36 22.04.2022)
В Азербайджане отменят масочный режим
В Азербайджане отменят требование об обязательном ношении масок с 1 мая, сообщаает кабмин
БАКУ, 22 апр — РИА Новости. В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров страны.
"С 1 мая 2022 года отменяется требование использования средств индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор) в условиях особого карантинного режима, который продлен до 1 июля 2022 года", — уточнили в кабмине.
В ведомстве отметили, что использование масок на территории международного аэропорта и в образовательных учреждениях больше не является обязательным, но рекомендуется.
Сейчас для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан) или справка переболевшего. Правила не касаются детей до 18 лет. С 15 апреля Азербайджан отменил
обязательный для въезда ПЦР-тест.
Прямые рейсы есть: стоимость билетов начинается от 25 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в конце апреля.