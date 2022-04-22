https://ria.ru/20220422/azerbaydzhan-1784907712.html

В Азербайджане отменят масочный режим

В Азербайджане отменят масочный режим - РИА Новости, 22.04.2022

В Азербайджане отменят масочный режим

В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров страны. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:35

2022-04-22T14:35

2022-04-22T14:36

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БАКУ, 22 апр — РИА Новости. В Азербайджане с 1 мая отменят масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров страны."С 1 мая 2022 года отменяется требование использования средств индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор) в условиях особого карантинного режима, который продлен до 1 июля 2022 года", — уточнили в кабмине.В ведомстве отметили, что использование масок на территории международного аэропорта и в образовательных учреждениях больше не является обязательным, но рекомендуется.Сейчас для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан) или справка переболевшего. Правила не касаются детей до 18 лет. С 15 апреля Азербайджан отменил обязательный для въезда ПЦР-тест.Прямые рейсы есть: стоимость билетов начинается от 25 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в конце апреля.

https://ria.ru/20220421/otpusk-1784523629.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

азербайджан, пандемия, медицинские маски, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, туристы