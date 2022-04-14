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Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну - РИА Новости, 14.04.2022
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Туризм
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Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну
Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну - РИА Новости, 14.04.2022
Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну
Правительство Азербайджана приняло решение отменить с 15 апреля требования о предъявлении документа с отрицательным результатом ПЦР-теста при въезде на... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:42
2022-04-14T13:42
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БАКУ, 14 апр – РИА Новости. Правительство Азербайджана приняло решение отменить с 15 апреля требования о предъявлении документа с отрицательным результатом ПЦР-теста при въезде на территорию страны. Об этом сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе кабинета министров.Уточняется, что тесты также больше не понадобятся для перелетов на внутренних рейсах. Таким образом, для посещения страны путешественникам достаточно сертификата о вакцинации, "Спутник V" признан. Пока сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, однако власти постепенно снимают ограничения на авиасообщение с отдельными странами.Направление находится в числе самых популярных у россиян уже сейчас. Спрос, который на фоне смягчения ковидных ограничений наверняка станет только выше, эксперты фиксируют и на майские праздники. Из Москвы до Баку есть прямые рейсы. Стоимость билетов стартует от 28 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в мае.
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новости - туризм, коронавирус covid-19, туризм, в мире
13:42 14.04.2022
 
Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну

Власти Азербайджана отменят требование о ПЦР-тестах при въезде в страну с 15 апреля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКультурный центр Гейдара Алиева в Баку
Культурный центр Гейдара Алиева в Баку - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БАКУ, 14 апр – РИА Новости. Правительство Азербайджана приняло решение отменить с 15 апреля требования о предъявлении документа с отрицательным результатом ПЦР-теста при въезде на территорию страны. Об этом сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе кабинета министров.
Уточняется, что тесты также больше не понадобятся для перелетов на внутренних рейсах. Таким образом, для посещения страны путешественникам достаточно сертификата о вакцинации, "Спутник V" признан.
Пока сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, однако власти постепенно снимают ограничения на авиасообщение с отдельными странами.
Направление находится в числе самых популярных у россиян уже сейчас. Спрос, который на фоне смягчения ковидных ограничений наверняка станет только выше, эксперты фиксируют и на майские праздники.
Из Москвы до Баку есть прямые рейсы. Стоимость билетов стартует от 28 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в мае.
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