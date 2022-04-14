https://ria.ru/20220414/azerbaydzhan-1783508920.html

Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну

Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну - РИА Новости, 14.04.2022

Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну

Правительство Азербайджана приняло решение отменить с 15 апреля требования о предъявлении документа с отрицательным результатом ПЦР-теста при въезде на... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:42

2022-04-14T13:42

2022-04-14T13:42

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БАКУ, 14 апр – РИА Новости. Правительство Азербайджана приняло решение отменить с 15 апреля требования о предъявлении документа с отрицательным результатом ПЦР-теста при въезде на территорию страны. Об этом сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе кабинета министров.Уточняется, что тесты также больше не понадобятся для перелетов на внутренних рейсах. Таким образом, для посещения страны путешественникам достаточно сертификата о вакцинации, "Спутник V" признан. Пока сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, однако власти постепенно снимают ограничения на авиасообщение с отдельными странами.Направление находится в числе самых популярных у россиян уже сейчас. Спрос, который на фоне смягчения ковидных ограничений наверняка станет только выше, эксперты фиксируют и на майские праздники. Из Москвы до Баку есть прямые рейсы. Стоимость билетов стартует от 28 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в мае.

https://ria.ru/20220414/prazdniki-1783277729.html

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2022

Ольга Распопова

Ольга Распопова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

новости - туризм, коронавирус covid-19, туризм, в мире