https://ria.ru/20220414/azerbaydzhan-1783508920.html
Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну
Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну - РИА Новости, 14.04.2022
Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну
Правительство Азербайджана приняло решение отменить с 15 апреля требования о предъявлении документа с отрицательным результатом ПЦР-теста при въезде на... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:42
2022-04-14T13:42
2022-04-14T13:42
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БАКУ, 14 апр – РИА Новости. Правительство Азербайджана приняло решение отменить с 15 апреля требования о предъявлении документа с отрицательным результатом ПЦР-теста при въезде на территорию страны. Об этом сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе кабинета министров.Уточняется, что тесты также больше не понадобятся для перелетов на внутренних рейсах. Таким образом, для посещения страны путешественникам достаточно сертификата о вакцинации, "Спутник V" признан. Пока сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, однако власти постепенно снимают ограничения на авиасообщение с отдельными странами.Направление находится в числе самых популярных у россиян уже сейчас. Спрос, который на фоне смягчения ковидных ограничений наверняка станет только выше, эксперты фиксируют и на майские праздники. Из Москвы до Баку есть прямые рейсы. Стоимость билетов стартует от 28 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в мае.
https://ria.ru/20220414/prazdniki-1783277729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, коронавирус covid-19, туризм, в мире
Азербайджан отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну
Власти Азербайджана отменят требование о ПЦР-тестах при въезде в страну с 15 апреля
БАКУ, 14 апр – РИА Новости. Правительство Азербайджана приняло решение отменить с 15 апреля требования о предъявлении документа с отрицательным результатом ПЦР-теста при въезде на территорию страны. Об этом сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе кабинета министров.
Уточняется, что тесты также больше не понадобятся для перелетов на внутренних рейсах. Таким образом, для посещения страны путешественникам достаточно сертификата о вакцинации, "Спутник V" признан.
Пока сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, однако власти постепенно снимают ограничения на авиасообщение с отдельными странами.
Направление находится
в числе самых популярных у россиян уже сейчас. Спрос, который на фоне смягчения ковидных ограничений наверняка станет только выше, эксперты фиксируют
и на майские праздники.
Из Москвы до Баку есть прямые рейсы. Стоимость билетов стартует от 28 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в мае.