https://ria.ru/20220330/puteshestviya-1780883487.html

Названы самые популярные у россиян авиамаршруты в марте

Названы самые популярные у россиян авиамаршруты в марте - РИА Новости, 30.03.2022

Названы самые популярные у россиян авиамаршруты в марте

Определены самые востребованные в марте страны для авиапутешествий у самостоятельных туристов, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:58

2022-03-30T17:58

2022-03-30T17:58

туризм

туризм

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные в марте страны для авиапутешествий у самостоятельных туристов, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования билетов пользователей в период с 1 по 22 марта и выяснили, что пятая часть (20,6 процента) из них были куплены в Узбекистан. За билет в один конец туристы платили в среднем 17,3 тысячи рублей.Перелет в Армению интересовал 15 процентов путешественников, которые платили в среднем 28 тысяч рублей за проездной документ.Киргизию выбрали 13,2 процента визитеров, потративших на билет в среднем 14,9 тысячи рублей.Чуть меньше — 12,7 процента пользователей — отправились в Турцию, а Азербайджан заинтересовал шесть процентов клиентов сервиса.В десятку самых популярных авианаправлений также вошли Казахстан и Белоруссия — их выбрали по четыре процента туристов. Доля ОАЭ, Израиля и Грузии не достигла и двух процентов.

https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html

https://ria.ru/20220330/vulkany-1780444601.html

грузия

армения

азербайджан

киргизия

узбекистан

турция

оаэ

израиль

казахстан

белоруссия

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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