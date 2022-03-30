https://ria.ru/20220330/puteshestviya-1780883487.html
Названы самые популярные у россиян авиамаршруты в марте
Названы самые популярные у россиян авиамаршруты в марте - РИА Новости, 30.03.2022
Названы самые популярные у россиян авиамаршруты в марте
Определены самые востребованные в марте страны для авиапутешествий у самостоятельных туристов, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:58
2022-03-30T17:58
2022-03-30T17:58
туризм
туризм
новости - туризм
грузия
армения
азербайджан
киргизия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные в марте страны для авиапутешествий у самостоятельных туристов, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования билетов пользователей в период с 1 по 22 марта и выяснили, что пятая часть (20,6 процента) из них были куплены в Узбекистан. За билет в один конец туристы платили в среднем 17,3 тысячи рублей.Перелет в Армению интересовал 15 процентов путешественников, которые платили в среднем 28 тысяч рублей за проездной документ.Киргизию выбрали 13,2 процента визитеров, потративших на билет в среднем 14,9 тысячи рублей.Чуть меньше — 12,7 процента пользователей — отправились в Турцию, а Азербайджан заинтересовал шесть процентов клиентов сервиса.В десятку самых популярных авианаправлений также вошли Казахстан и Белоруссия — их выбрали по четыре процента туристов. Доля ОАЭ, Израиля и Грузии не достигла и двух процентов.
https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html
https://ria.ru/20220330/vulkany-1780444601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, грузия, армения, азербайджан, киргизия, узбекистан, турция, оаэ, израиль, казахстан, белоруссия
Названы самые популярные у россиян авиамаршруты в марте
Туту.ру: в марте туристы чаще всего путешествовали на самолете в страны ближнего зарубежья
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные в марте страны для авиапутешествий у самостоятельных туристов, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования билетов пользователей в период с 1 по 22 марта и выяснили, что пятая часть (20,6 процента) из них были куплены в Узбекистан. За билет в один конец туристы платили в среднем 17,3 тысячи рублей.
Перелет в Армению интересовал 15 процентов путешественников, которые платили в среднем 28 тысяч рублей за проездной документ.
Киргизию выбрали 13,2 процента визитеров, потративших на билет в среднем 14,9 тысячи рублей.
Чуть меньше — 12,7 процента пользователей — отправились в Турцию, а Азербайджан заинтересовал шесть процентов клиентов сервиса.
В десятку самых популярных авианаправлений также вошли Казахстан и Белоруссия — их выбрали по четыре процента туристов. Доля ОАЭ, Израиля и Грузии не достигла и двух процентов.