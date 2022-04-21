https://ria.ru/20220421/voyna-1784616775.html

Военный микробиолог: США на Украине отрабатывали методы биологической войны

Военный микробиолог: США на Украине отрабатывали методы биологической войны - РИА Новости, 21.04.2022

Военный микробиолог: США на Украине отрабатывали методы биологической войны

США на Украине отрабатывали методы так называемой организационной биологической войны, когда благодаря ликвидации государственного эпидемиологического надзора... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T03:05

2022-04-21T03:05

2022-04-21T05:40

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США на Украине отрабатывали методы так называемой организационной биологической войны, когда благодаря ликвидации государственного эпидемиологического надзора создаются условия для массового распространения тяжелых инфекций, считавшихся редкими, заявил РИА Новости военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий."То есть не обязательно пролетает самолет и что-то распыляет. Но достаточно по какой-либо причине вспыхнуть инфекции, считавшейся уже редкой, побежденной, и она начинает поражать население. Например, брюшной тиф – даже при современном лечении пациентам мало не покажется", - добавил эксперт.На Украине в 2016-2019 годах, когда Минздрав этой страны возглавляла гражданка США Ульяна Супрун, была окончательно ликвидирована государственная санитарно-эпидемиологическая служба, напомнил Супотницкий. После этого в разных регионах Украины возникали вспышки таких болезней, как дифтерия, корь, других инфекций. Широкое распространение получили формы туберкулеза, устойчивые ко многим антибиотикам.Должностные лица США высоко оценивали деятельность Супрун по ее содействию американской военно-биологической программе на Украине, заявил в конце марта на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Работа биологических лабораторий США на территории Украины приводила к регулярным вспышкам опасных заболеваний среди украинского населения, заявил ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Медицинское сообщество Украины не понимало причину вспышек ряда опасных болезней, поскольку еще во времена СССР были ликвидированы корь и дифтерия, туберкулез и полиомиелит, но сегодня стало ясно, что следы этих проблем ведут к американским военным биологам, говорил Бондарев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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