https://ria.ru/20220421/voennye-1784640850.html

Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам за Мариуполь

Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам за Мариуполь - РИА Новости, 21.04.2022

Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам за Мариуполь

Президент России Владимир Путин попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу представить российских военных к наградам за освобождение Мариуполя. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:13

2022-04-21T10:13

2022-04-21T10:33

обострение ситуации в днр и лнр

россия

общество

владимир путин

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу представить российских военных к наградам за освобождение Мариуполя."Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по другому не бывает...", - сказал Путин."Я хочу, чтобы они (российские военные) все знали. В нашем понимании они - все герои. В понимании всей России. Они все герои", - подчеркнул президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220415/pamyat-1783761255.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр