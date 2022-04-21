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Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам за Мариуполь - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/voennye-1784640850.html
Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам за Мариуполь
Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам за Мариуполь - РИА Новости, 21.04.2022
Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам за Мариуполь
Президент России Владимир Путин попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу представить российских военных к наградам за освобождение Мариуполя. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:13
2022-04-21T10:33
обострение ситуации в днр и лнр
россия
общество
владимир путин
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу представить российских военных к наградам за освобождение Мариуполя."Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по другому не бывает...", - сказал Путин."Я хочу, чтобы они (российские военные) все знали. В нашем понимании они - все герои. В понимании всей России. Они все герои", - подчеркнул президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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россия, общество, владимир путин, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
10:13 21.04.2022 (обновлено: 10:33 21.04.2022)
 
Путин попросил Шойгу представить российских военных к наградам за Мариуполь

Президент Путин назвал всех российских военных героями для России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу представить российских военных к наградам за освобождение Мариуполя.
"Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по другому не бывает...", - сказал Путин.
"Я хочу, чтобы они (российские военные) все знали. В нашем понимании они - все герои. В понимании всей России. Они все герои", - подчеркнул президент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 16:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В России и ДНР установят доски в честь 12 военных, удостоенных звания Героя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияОбществоВладимир ПутинСергей ШойгуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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