https://ria.ru/20220421/upts-1784788098.html

Глава УПЦ предложил крестный ход до "Азовстали" для вывода мирных жителей

Глава УПЦ предложил крестный ход до "Азовстали" для вывода мирных жителей - РИА Новости, 21.04.2022

Глава УПЦ предложил крестный ход до "Азовстали" для вывода мирных жителей

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) предложил накануне Пасхи провести... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:21

2022-04-21T19:21

2022-04-21T19:21

религия

владимир путин

сергей шойгу

россия

мариуполь

украина

вооруженные силы рф

украинская православная церковь

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) предложил накануне Пасхи провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в Мариуполе, забрать раненых и тела погибших, а также оказать помощь в выводе мирных жителей."Украинская православная церковь силами епископата, духовенства, монашества и верующих готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также ход мог бы вывезти раненых военных и унести тела погибших. Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной пятницы (22 апреля 2022 года) до светлого Христова Воскресения (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия", – цитирует обращение митрополита Онуфрия на украинском языке сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг сообщил, что в течение двух последних дней с 14 до 16 часов был объявлен режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако пока с мариупольского завода никто не вышел.Мирным гражданам на "Азовстали", как отмечали в Минобороны РФ, не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве живого щита.В среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ организовали гуманитарные коридоры с "Азовстали", с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения Донецкой народной республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовстали". В Минобороны РФ заявили, что Киев обманывает свой народ, убеждая в якобы отсутствии возможности эвакуации военных из Мариуполя, а в настоящее время с "Азовстали".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220413/gumpomosch-1783342158.html

https://ria.ru/20220331/upts-1781002233.html

https://ria.ru/20220414/sobor-1783512359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир путин, сергей шойгу, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы рф, украинская православная церковь, религия