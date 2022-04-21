Захарова призвала Лондон проявить милосердие к Украине
Захарова призвала Лондон проявить милосердие к Украине и прекратить поставлять ей оружие
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Чем больше Лондон поставляет Киеву вооружений, тем больше погибает граждан этой страны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав британские власти проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму.
Захарова напомнила о том, что британский премьер Борис Джонсон ранее призвал российские власти "проявить милосердие" к гражданину Великобритании, захваченному в плен в городе Мариуполь, где он воевал на стороне Киева.
"В свою очередь призываем британские власти проявить упомянутое Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя "Би-би-си" британцам об этом никогда не расскажет", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также обратилась к главе правительства Великобритании. "Борис, мы понимаем, что Вы лично и Ваше Правительство отказались от своих подданных, ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей. Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Они же с Вами не веселились на вечеринках на Даунинг-стрит, а значит, и Вашего покровительства не дождутся", - отметила представитель МИД РФ.
Кроме того, она попросила обычных британцев не волноваться. "Обращаюсь к жителям Британии, которым есть дело до сограждан: не волнуйтесь, о них заботится российская сторона. Их кормят, поят, оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или задержаны. В отличие от украинских боевиков, которые бесчеловечно расстреливают пленных и издеваются над мирным населением, российские вооруженные силы привержены гуманитарному праву. Если бы в Британии не была введена цензура, то об этом знали бы", - заключила Захарова.
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