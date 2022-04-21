https://ria.ru/20220421/ukraina-1784672420.html

Захарова призвала Лондон проявить милосердие к Украине

Захарова призвала Лондон проявить милосердие к Украине - РИА Новости, 21.04.2022

Захарова призвала Лондон проявить милосердие к Украине

Чем больше Лондон поставляет Киеву вооружений, тем больше погибает граждан этой страны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:09

2022-04-21T12:09

2022-04-21T12:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Чем больше Лондон поставляет Киеву вооружений, тем больше погибает граждан этой страны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав британские власти проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму.Захарова напомнила о том, что британский премьер Борис Джонсон ранее призвал российские власти "проявить милосердие" к гражданину Великобритании, захваченному в плен в городе Мариуполь, где он воевал на стороне Киева."В свою очередь призываем британские власти проявить упомянутое Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя "Би-би-си" британцам об этом никогда не расскажет", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также обратилась к главе правительства Великобритании. "Борис, мы понимаем, что Вы лично и Ваше Правительство отказались от своих подданных, ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей. Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Они же с Вами не веселились на вечеринках на Даунинг-стрит, а значит, и Вашего покровительства не дождутся", - отметила представитель МИД РФ.Кроме того, она попросила обычных британцев не волноваться. "Обращаюсь к жителям Британии, которым есть дело до сограждан: не волнуйтесь, о них заботится российская сторона. Их кормят, поят, оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или задержаны. В отличие от украинских боевиков, которые бесчеловечно расстреливают пленных и издеваются над мирным населением, российские вооруженные силы привержены гуманитарному праву. Если бы в Британии не была введена цензура, то об этом знали бы", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220420/vooruzhenie-1784437438.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784322359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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