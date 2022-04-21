https://ria.ru/20220421/troyka-1784657536.html
Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России
Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России - РИА Новости, 21.04.2022
Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России
Оплачивать проезд московской транспортной картой "Тройка" можно будет во всех городах России, где есть метро, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:23
2022-04-21T11:23
2022-04-21T11:23
общество
москва
санкт-петербург
нижний новгород
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Оплачивать проезд московской транспортной картой "Тройка" можно будет во всех городах России, где есть метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах. "СберТройка" создает новое программное обеспечение, которое может работать в любой подземке России", - говорится в сообщении.Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, подземка есть в Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Волгограде (скоростной трамвай).
https://realty.ria.ru/20220421/metro-1784632211.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, санкт-петербург, нижний новгород
Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России
Оплачивать проезд "Тройкой" можно будет во всех городах России, где есть метро