https://ria.ru/20220421/troyka-1784657536.html

Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России

Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России - РИА Новости, 21.04.2022

Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России

Оплачивать проезд московской транспортной картой "Тройка" можно будет во всех городах России, где есть метро, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:23

2022-04-21T11:23

2022-04-21T11:23

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москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Оплачивать проезд московской транспортной картой "Тройка" можно будет во всех городах России, где есть метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах. "СберТройка" создает новое программное обеспечение, которое может работать в любой подземке России", - говорится в сообщении.Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, подземка есть в Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Волгограде (скоростной трамвай).

https://realty.ria.ru/20220421/metro-1784632211.html

москва

санкт-петербург

нижний новгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, санкт-петербург, нижний новгород