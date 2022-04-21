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Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России - РИА Новости, 21.04.2022
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Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России
Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России - РИА Новости, 21.04.2022
Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России
Оплачивать проезд московской транспортной картой "Тройка" можно будет во всех городах России, где есть метро, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:23
2022-04-21T11:23
общество
москва
санкт-петербург
нижний новгород
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Оплачивать проезд московской транспортной картой "Тройка" можно будет во всех городах России, где есть метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах. "СберТройка" создает новое программное обеспечение, которое может работать в любой подземке России", - говорится в сообщении.Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, подземка есть в Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Волгограде (скоростной трамвай).
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москва
санкт-петербург
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общество, москва, санкт-петербург, нижний новгород
11:23 21.04.2022
 
Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах России

Оплачивать проезд "Тройкой" можно будет во всех городах России, где есть метро

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир с картой "Тройка"
Пассажир с картой Тройка - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир с картой "Тройка". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Оплачивать проезд московской транспортной картой "Тройка" можно будет во всех городах России, где есть метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Оплачивать проезд "Тройкой" в метро можно будет и в других городах. "СберТройка" создает новое программное обеспечение, которое может работать в любой подземке России", - говорится в сообщении.
Строительство станции метро - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
09:23
Северо-восточный участок большого кольца метро Москвы готов на 90%
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, подземка есть в Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Волгограде (скоростной трамвай).
 
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